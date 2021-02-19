港台檢討｜報告批港台3大缺失　工會反駁︰欲加之罪　何患無辭

撰文： 孔繁栩 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-19 15:01

香港電台出現人事變動，原訂今年8月滿約的廣播處長梁家榮。商務及經濟發展局指出，在政府及梁家榮商討後，雙方同意下安排梁提前解約，由民政事務局副秘書長李百全下月1日，接替出任新任廣播處長。商經局續指，早前公開招聘期間，獵頭公司物色41位人選，曾安排7人會面，但未有合適人選，故由政府內部安排具行政管理經驗的政務官接任。 商務及經濟發展局今日亦公開專責小組的香港電台管治及管理檢討報告。商經局局長邱騰華表示，港台具有公共廣播機構及政府部門的雙重角色，要參照港台約章。他引述報告批評，港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失，問責意識簿弱，人事管理有不足，以及投訴機制欠透明等。 港台工會反駁報告指控，斥小組「欲加之罪，何患無辭」，形容報告企圖亂棍打死港台。

【14:42】對於由政務官空降出任處長，工會抱觀望態度，新處長工作未必容易。編輯自主已蕩然無存，情況亦是香港的寫照。她形容，梁家榮由業內出身，明白要快、要準確等要求，若由政務官出任處長，或如報告的建議做法，似乎想以官僚凌駕專業。

就利君雅事件調查進度，工會曾嘗試尋找處長商討，但對方已決定下周離職前休假，問題懸以未決。她又指，過去港台檢討曾令招聘及升遷凍結，港台需要靠第二類服務合約應付人手需要。

她又形容，梁家榮任內已盡不少努力，希望他能有更大承擔，為港台及員工負責。港台要保持真實，團結一致，無論任何人做處長，都會保持有關精神。

【14:36】港台節目製作人員工會回應專責小組的檢討報告。工會主席趙善恩表示，「欲加之罪，何患無辭」，形容報告企圖亂棍打死港台，在反修例事件後，唯一問責下台者「竟然是廣播處長」。至今利君雅事件懸疑未決，現任處長將離開，是不負責任。她指，港台並非沒有投訴機制，一直按部門通告處理公眾回應，批評由外行人領導的工作小組是「誣陷」。至於第二類服務員工合約，在報告被指涉及工種「氾濫」，亦屬不公平。工會指，港台要兼顧電視節目製作工作，但又未有合理增加資源，形容政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

【12:56】專責小組報告亦建議，在港台設立獨立評審員。被問到獨立評審員需具備甚麼條件？梁卓文指出，設立評審員是考慮不同地方，都有找一些富新聞或節目製作經驗的業界人士，提供一個外部意見。評審員不是直接參與編輯決定，須確保港台符合約章使命。

【12:17】被問到為何由港台相關人員處理相關節目投訴，為何被小組指有問題？梁卓文指出，節目投訴可由相關單位處理，不是一定要找外人查。但至少要將嚴重個案交予上級，再決定是否有邢要其他同事跟進。港台處理投訴出現的問題，不是自己查自己的問題，是涉及上報和處理內部投訴的問題。

梁舉例指，在投訴處理紀錄方面，不單止員工資料，就連編輯重要決定的資料亦無文字紀錄，若投訴無紀錄，無法了解是否已查，投訴是否成立。他認為是好基本的事，不可能單靠口頭傳達，亦難累積經驗。

【12:04】梁卓文指出，梁家榮的廣播處長合約原訂於8月完結，雙方討論後均同意提前完約。從人事管理上，港府立場是致力在港台內培養接任人或接任高層，但在無適合人選下，早前已公開招聘，尋找獵頭公司找人申請，共收到41份申請。相關小組見過7位人選，但過程中未找到合適人選。在此情況下，故考慮政府內的人選，處長若為政務官會有豐經驗，適合帶領港台。

梁卓文指出，梁家榮的廣播處長合約原訂於8月完結，雙方討論後均同意提前完約。（歐嘉樂攝）

【11:54】商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文指出，專責小組在報告認為，港台在編輯決定存缺失，無界定記錄流程，無劃分各級人員決策，是由個別製作單位決定，編輯好被動。對於敏感事件，只是口頭上報，在製作前後都無質素保證，無按約章，關乎編輯方針向顧暇委員會主動問意見。

梁舉例指，曾有一項5分鐘節目被投訴，內容涉煽動，無資料審批。由何人審批？節目有無相關指引？相隔10個月至今小組無收到港台回應。

梁續指，涉港台節目投訴，是由遭投訴單位自行處理，無機制去上報高級人員處理，無匯報當局及委員會。港台對外只披露籠統投訴數字，無交代投訴處理功夫，就投訴內容被標示為不成立，但無加以說明，難令公眾信服。

至於人員管理方面，小組認為欠缺完整人力資源策略，目前港台職有400多名兼職，CAT2員工有約1800人，涉及3000張合約。節目管理劃分14工種，但各自為政，無系統培訓，節目主任入職只有半日培訓，少輪調職位，缺跨界別合作，欠缺長遠發展，不利接班人及管理安排，形容有各施各法情況, 缺機構層面管理。

梁續指，CAT2非港台員工，以往藝人、DJ、編劇會使用有關合約聘用。惟現時已泛濫到76個工種，當局明白港台要彈性工作，但主要職系工作重叠，就連監製、編導都有CAT2員工，而利益申報、行為操守管理亦鬆散。

【11:43】邱騰華引述專責小組在報告指出，港台的編輯決定，欠缺有效機制及清晰指引，多數由個別人決定，總編輯及高層較為被動，亦與顧問委員會未能建立合作伙伴關係。除編輯機制欠透明度，工作人員管理方面，港台聘有不同員工，除核心人員有700幾位，以及有2,200合約員工及特約服務提供者，但看不到港台有監察及培訓，以致保持一致質素。

邱續指，港台管治管理出現問題，在制度執行監察方面要改善，要建立清晰透明編輯制，總編及高層決策角色，在處理敏感上可遵守約章。港台要落實行動計劃及時間表，商經局會監察跟進。港台要兼顧小眾，製作不受商業影響的節目，所以遵守約章是有存在價值。

邱騰華指，港台管治管理出問題，要建立清晰透明編輯制度。（歐嘉樂攝）

【11:33】邱騰華表示，港台有兩個角色定位，既為政府部門，亦為本港唯一公共廣播機構。公眾對港台角色及責任了解及重視，政府亦有好高期望，不過港台近年備受關注節目評價，立場，角色，定位趨激烈兩極化。公眾有意見認為公帑不能唱反調，抽政府後腿；另有意見認為港台編輯自主，批評施政理所當然。但邱認為，以單一角色衡量港台，屬以偏概全，應要視乎港台是否能履行《約章》，才能客觀持平。約章訂明有編輯自主, 但又有編輯責任，不能只以傳媒自居，單以編輯為主亦偏離約章。

邱騰華公布香港電台的管治及管理檢討報告，報告一共92頁，有65頁附錄，共分為八個章節，分別為「檢討工作」、「香港電台慨覽」、「編輯管理及投訴處理機制」、「衡量及評估服務表現」、「香港電台工作人員管理」、「財務管理」、「物料供應及採購」及「資訊科技管理」。

報告批評港台多項不足，包括︰

1.編輯管理制度存缺失，無界定記錄編輯流程及決定

2.由個別製作單位人員個人判斷，問責意識薄弱

3.處理爭議及敏感編輯事宜在「上報」，及「必須上報」機制中只以口頭方式溝通

4.無設定製作前、期間及播放前的執行質素保證及違規風險管理措施

5.無全面政策文件提及《約章》、《守則》及通訊局業務守則

6.無按《約章》規定就編輯方針、節目標準及質素事宜，主動向顧問委員會徵求意見

報告建議要加強處理公眾投訴，投訴程序及個案調查結果應在港台網站及其他平台的當眼位置刊載，及應該提供電子表格，方便公眾投訴及跟進。