港台檢討｜報告批港台編輯管理制度存缺失　投訴機制欠透明

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-19 13:38

商經局長邱騰華今發表就港台管治及管理的檢討報告，他在開場發言中，引述報告力數港台3方面問題，包括編輯管理問、投訴機制久透明度及員工管理問題。 邱騰華指，會要求港台建立透明的編輯過程，強調總編輯及首長級人員的決策角色，更指要加強編輯培訓，要求人員理解及履行《香港電台約章》。

（麥凱茵攝）

商經局於去年7月6日公布成立專責小組，檢討香港電台的管治及管理並於7月15日開展工作。專責小組由首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，並按需要提出改善；亦會檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式。

邱騰華今日發表小組的報告，在記者會開場發言中指出，報告中港台編輯管理問題最為社會關注，是「最核心問題」，批港台編輯管理方面欠缺有效機制、指引和制度，以確保港台履行《約章》，指港台編輯「往往依靠個別製作單位自行判斷」，而總編輯及高層管理人員，在節目製作中處被動位置。

梁卓文︰港台現處理爭議及敏感編輯事宜主要靠口頭方式

經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文補充，指現時港台處理爭議及敏感編輯事宜時，主要透過口頭方式執行現時編輯「上報」和「必須上報」機制。梁引通訊局去年4月就港台節目「左右紅藍綠」裁定6項違反守則一事，指港台編輯問題「相當之顯而易見」，指有向港台查詢事件中有否上、編輯制度、指引會如何改變，有要負責，至今逾10個月未收到回應。

邱騰華。(麥凱茵攝)

邱續指，港台處理投訴的機制亦欠缺透明度，指港台「不能確保公眾投訴有公平處理」。

港台節目《左右紅藍綠》屬個人意見節目，去年4月其中一集被裁定違6項守則。（資料圖片／網上截圖）

邱騰華更稱港台工作人員管理亦有問題，指除700名核心職系公務員外，更有2200個合約員工及特約服務提供者，為「相當大數目」。梁卓文指，港台嚴重依賴400名全職及兼職合約員工，及共有1800人共3000份合約、俗稱「Cat II」的服務提供者。梁說，Cat II合約直接由製作單位批出，行政管理鬆散，若把關不力會有利益衝突、私相授受風險，

王宗堯主演的《最後決定》被抽起。（《獅子山下2020》劇照）

邱騰華指，報告顯示港台的管理管治出現問題，建議加強編輯培訓，亦要強調總編輯及首長級的決策角色，「尤其是在處理有困難、有爭議或敏感編輯事宜」。他指港台只要𢞕守約章，有存在價值及功能。