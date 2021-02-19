港台檢討｜工會斥報告如亂棍打死港台　質疑政府圖以官僚取代專業

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-19 15:41

政府今日（19日）公布香港電台的管治及管理檢討報告，內容指出港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失，問責意識簿弱，人事管理有不足，以及投訴機制欠透明等。 港台節目製作人員工會批評報告是欲加之罪何患無辭，令人有「亂棍打死港台」之感，就廣播處長梁家榮提早解約，由民政事務局副秘書長李百全接任，工會質疑政府圖以官僚取代專業。

港台節目製作人員工會主席趙善恩形容，檢討小組報告是欲加之罪何患無辭。（盧翊銘攝）

港台節目製作人員工會主席趙善恩形容，檢討小組報告是欲加之罪何患無辭，報告內容矛盾，理據簿弱，予人亂棍打死港台之感。她說，港台隸屬政府，服務對象是市民而非官僚，今次成為政治問題代罪羔羊，無助解決問題，而廣播處長梁家榮更是反修例風波後唯一變相下台官員，十分諷刺。

趙又批評，檢討報告力數港台不滯，相當侮辱，質疑由外行人組成的檢討小組並不了解傳媒運作，若要求編輯層層上報，做文件記錄，不能及時發放資料，無助處理突發新聞。

凍結招聘致CAT II變成維持服務人手方法

對於報告形容港台依賴第二類服務提供者合約（俗稱「CAT II」）員工，範圍更氾濫到76個工種。趙直斥，報告的說法倒果為因，由於政府過去已凍結港台員工升遷及招聘，人手足襟見肘，在要求增加製作同時，卻沒添人手，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，致CAT II成為歷史問題，變成維持服務人手途徑。

就梁家榮提早解約，趙指，對上一次由政務官出任處長已是鄧忍光，認為港台不是要官僚，而是要創新專業精神。若由有傳媒背景人士出任，會更明白業界標準，質疑政府想用官僚取代專業。趙又表示，工會欲約見梁家榮，但對方以公務為由拒絕，在利君雅事件未解決，就安排下周休假，是不負責任，期望梁能有更大承擔。