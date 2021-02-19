安心出行｜食環澄清外賣客毋須掃描　陳肇始改口接受、包容署方

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-19 16:57

晚市堂食、四人一枱昨日（18日）重啟，食肆需要確保客人掃描「安心出行」應用程式，食物及衞生局局陳肇始昨午指，無論堂食還是外賣，客人進入食肆都要用有關程式，不過食環署昨晚澄清買外賣獲豁免。陳肇始今早指理解署方考慮，自己都接受，跟署方「互相包容」，最重要是食肆及市民都清楚現時做法，以免「安心出行」太不受歡迎。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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政府要求食肆確保客人掃描「安心出行」已惹起社會熱議，陳肇始昨日被問到買外賣人士是否同樣都要掃描時，指掃描二維碼與否跟堂食及外賣無關，而是進入處所時法例已要求處所負責人確保他們掃描。

不過，食環署同晚主動發新聞稿澄清，考慮到買外賣客人不會除口罩、逗留時間又短，可接受他們及外賣速遞員不掃瞄「安心出行」但都鼓勵他們使用。陳肇始今早接受商業電台《在晴朗的一天出發》時指，署方跟業界了解後，認為可接受購買外賣者不使用程式，她自己都接受有關改動。

對於外賣客需否用「安心出行」，陳肇始及食環署有兩個截然不同的版本。陳肇始指，食衞局及食環署會互相包容，最重要是客人及食肆都知現時標準。（資料圖片／歐嘉樂攝）

她無正面回應自己昨午說法是否有誤，僅稱前線人員執行法律，重新演繹規例時有發生。被問到有無感到尷尬，陳肇始一時語塞後表示，「無論食物及衞生局，以至食環署我哋大家都係互相包容嘅，當然喺溝通上面，如果我哋係可以能夠更加完備會係更好」，認為現時最重要是處所負責人及市民，得悉執法標準。

她重申，會盡力跟社會解說「安心出行」的目的，是協助防疫抗疫，希望「唔好變成太唔受歡迎」，無中文名稱的外籍人士，亦可留下合適的語文作聯絡資料。