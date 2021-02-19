科興疫苗｜首批100萬劑今抵港　陳肇始指開始全民接種︰令人振奮

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-19 19:23

新冠肺炎疫情於全球肆虐，首批100萬劑科興疫苗於今午（19日）由北京運抵香港國際機場。食物及環境衞生局局長陳肇始表示，今日是令人振奮的日子，為「抗疫工作嘅里程碑」，並宣布全民接種疫苗的計劃即將展開。而公務員事務局局長聶德權則表示，代表特區政府衷心感謝中央的全力支持。中聯辦副主任仇鴻亦指，國產疫苗的順利抵達，充份體現中央政府對香港同胞的真誠關心。

▼科興疫苗2月19日從北京抵港▼

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早前科興疫苗因第3期臨床數據的資料不足，一直未能通過政府疫苗顧問專家委員會的審核。直至2月16日委員會表示，科興疫苗的效益比可能存在的風險高，故一致同意作緊急使用。其後，首批100萬劑科興疫苗於今午約5時半，由北京空運抵港，工作人員並隨即開始卸貨的工作，相信載有疫苗的冷凍櫃由飛機運上貨車，並將運至葵涌貨倉。

▼科興疫苗由內地發貨供港▼

陳肇始︰今日係抗疫工作嘅里程碑

陳肇始表示，「今日係令人震奮嘅日子，亦係我哋一路而嚟防疫抗疫工作嘅里程碑。」 她宣布，疫苗抵港意味下一個關鍵的時刻，即全民接種疫苗的計劃即將展開。她強調，緊急使用的科興疫苗經專家審核，稱安全、有效、品質有保證，因此希望市民支持及理解疫苗接種計劃，「愈多人打疫苗對社會效益愈好。」

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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中聯辦︰國產疫苗的順利抵達 體現中央對香港同胞的關心

中聯辦副主任仇鴻亦到場視察，指新冠疫情為全人類百年一遇的挑戰，疫苗是對抗疫情的珍貴資源，認為今日是非常重要的日子。她解釋，國產疫苗的順利抵達，充份體現中央政府對香港同胞的真誠關心，亦充份體現國家有關部門及內地生產企業，對香港抗疫工作的大力支持。她亦指，會全力支持特區政府，盡一切努力盡快控制疫情，讓社會恢復正常運作。

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聶德權︰代表特區政府衷心感謝中央全力支持

而聶德權則表示，現時全球對疫苗的需求緊張，科興疫苗能在此情況下快速抵港，讚揚「非常及時，切合需要！」他指，代表特區政府衷心感謝中央的全力支持，以及科興公司的積極配合。他並呼籲「市民齊心努力，齊打疫苗，護己護人，安心出行。」

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