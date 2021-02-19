新冠疫苗｜科興：首批100萬劑疫苗正空運到港　國泰航空負責運送

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本港的新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，科興向《香港01》表示，首批100萬劑供港疫苗現（19日）正從北京空運到港，負責航空公司為國泰航空。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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科興表示，首批100萬劑供港疫苗正從北京空運到港。疫苗的冷鏈運輸使用了溫控性能及安全性強的溫瑞通（Envirotainer）RAP e2醫藥冷鏈專用航空集裝箱。該公司先把疫苗放置在小箱內，再把32個小箱包裝在一起，放於一個托盤上，並把27個托盤分別放於6個RAP恆溫箱內。

首批100萬劑供港疫苗正從北京飛往香港。（科興提供）

RAP恆溫箱本身能保持內部溫度在攝氏5度，能夠記錄溫度。另外，科興也在部份疫苗箱體上和恆溫箱內額外放置溫度記錄卡，接收疫苗的一方收取疫苗後可以讀取全程溫度記錄。

疫苗的冷鏈運輸使用了溫控性能及安全性強的溫瑞通（Envirotainer）RAP e2醫藥冷鏈專用航空集裝箱。（科興提供）

科興疫苗到抵後，大昌行奧利佳獲香港衞生署指定提供物流服務，負責疫苗在香港的儲存和配送。根據協議，大昌行奧利佳將利用其冷鏈經驗和醫療產品專用設備為科興疫苗提供安全及時的配送服務。

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