星港「旅遊氣泡」重開有期？　旅遊業：持續低確診有望3月中成事

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-20 15:20

新冠肺炎第四波疫情放緩，近日本港每日的確診數字，回落到低雙位，個別日子更降至個位數字。港府日前開始放寬部份限聚令限制。香港與新加坡去年11月建立的航空「旅遊氣泡」計劃，「臨門一腳」因本港爆發第四波疫情而未能啟航，有指港府有見近日源頭不明個案下跌，計劃與新加坡當局重啟討論「旅遊氣泡」，將會沿用本身雙方同意的合作條款繼續推行。 有旅遊業界表示，由於香港與新加坡雙方傾談細節時，並沒有討論過疫苗接種事項，若照原協議，主要是兩地疫情穩定就可以重開「氣泡遊」。若香港疫情受控，確診數字持續維持低位，預料最快有機會於3月中重啟。 旅遊事務署回覆《香港01》查詢時表示，香港與新加坡一直就「航空旅遊氣泡」保持溝通。

香港與新加坡去年11月達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，最終因本港爆發疫情告吹。（資料圖片）

去年11月底，本港與新加坡兩地確立航空「旅遊氣泡」，只要兩地旅客通過檢測，並取得陰性報告等情況下，可豁免於當地隔離檢疫，便利兩地旅客可互通到當地旅遊、工作或探親。可是，氣泡遊推出前，因香港出現第四波疫情而需要延期。據知，商經局一直以來仍有跟新加坡當局互相溝通，在本港的疫情穩定後，可以重開「氣泡遊」，而條款與早前定下的分別不大。

近一星期，本港的疫情漸趨穩定，每日平均源頭不明確診數字保持單位數，已經接近本身與新加坡洽談，啟動「旅遊氣泡」的條件。即每7日的確診個案當中，平均只有5宗或以下源頭不明個案。據了解，港府與新加坡雙方已經開始討論重開旅遊氣泡事宜，若本港疫情持續穩定，有機會於稍後兩、三星期，確定重新啟動旅遊氣泡的日期，並有望最快於下月中，讓市民在有條件下「飛出去」外遊。



旅遊事務署回覆《香港01》查詢時表示，香港與新加坡於去年11月協定的「航空旅遊氣泡」因本港疫情反覆而延遲，但兩地政府一直就此保持溝通。另外，港府一直爭取香港與海外跨境往來，逐步有序恢復，並與疫情相對穩定，同時與香港有密切經貿關係的海外經濟體，提出探討建立「旅遊氣泡」，同時平衡在「外防輸入」策略下，保障公共衞生需要。

姚思榮相信兩地市民有否接種疫苗之下，仍可到達互通旅遊。(資料圖片)

姚思榮︰只要香港嘅疫情平穩 相信好快可以實行

旅遊界立法會議員姚思榮表示，港府一直與新加坡當局保持聯絡，並觀察疫情數據，雙方保持互信關係。本港近日源頭不明個案數字雖下跌，但仍有上落，故目前仍有待觀察情況。據他了解，兩地政府亦有默契，若本港確診數字持續平穩低位，相信不久就會有好消息，「因為佢哋都好相信香港嘅數字，同埋防疫措施，而新加坡當局處理有關問題，亦都得到我哋嘅信心，只要香港嘅疫情平穩，相信好快可以實行。」

被問到若旅遊氣泡重啟，市民需否先接種疫苗才能到達當地時，姚思榮表示，雙方簽署有關協議時，仍然未出現疫苗接種計劃。事隔兩個月，全球對疫苗供應及接種方面有所進展，但都不會影響當時所簽署的協議條款，相信兩地市民無論有否接種疫苗，仍可互通旅遊。

然而，本港市民到達新加坡旅遊時，會被要求下載當地的「合力追蹤」（Trace Together）手機應用程式紀錄行蹤。現時本港已經推出類似的「安心出行」應用程式，旅遊業界暫未知道，港府會否要求當地旅客，到達香港後要強制使用安心出行程式，詳情有待兩地政府確認。

新加坡的追蹤手機App TraceTogether。（Getty Images）

姚思榮亦提到，由於新加坡當地同樣希望疫情盡快穩定，重新恢復兩地商業活動，因此「成事」機會比較大，推出兩地「旅遊氣泡」互通，或較香港與內地恢復通關早，「內地應該會睇重疫苗接種比較多，能唔能夠睇唔使檢疫之下，開得返大灣區同香港，真係要再觀望。」但他認為，本港現時疫情若能夠持續保持低位，建議當局可率先研究與澳門恢復互通，及後才進一步洽談開放大灣區旅遊及商業活動等。

11月21日，邱騰華宣布旅遊氣泡將會延期兩周實施，惟「臨門一腳」暫停。（余俊亮攝／資料圖片）

消息︰商經局與約10地方洽「旅遊氣泡」

據知，商經局現時仍有跟大約10個地方，洽談「旅遊氣泡」合作計劃，當中有一、兩個地方成事機會比較大，但由於現時全球疫情仍然嚴峻，大部份地區以穩定當地疫情為焦點，並觀望香港與新加坡的合作情況，才再作最終定案。至於日本雖有計劃於暑假期間舉辦東京奧運，但當地現時疫情仍然嚴峻，加上本港與日本政府未有談及互通的最終定案，香港人想返「鄉下」，仍要有待疫情發展穩定。

商經局方面表示，現時仍然觀望本港的疫情發展，現時未有重開兩地「旅遊氣泡」的日期。

▼去年11月新加坡旅遊氣泡須知▼