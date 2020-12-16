【新冠肺炎】新加坡推全球旅遊氣泡　為世界經濟論壇做試驗

新加坡將在2021年1月開放全球商務旅遊泡泡，以提前準備2021年5月在當地舉辦的世界經濟論壇（WEF）。到訪的商務旅客都必須嚴格遵守健康和檢測規定，以5個人為單位隔離，並需佩戴追蹤設備。

預定2021年5月舉辦的年度WEF因為受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，首度由過往的舉辦地點瑞士達沃斯（Davos）移師到亞洲新加坡舉行。

路透社12月15日報道，由於新加坡疫情緩和且防疫有成，因此接下主辦2021年WEF的重任。為了提前準備，新加坡將開放全球的商務旅遊泡泡，但僅限商務和公務人士。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月30日，新加坡魚尾獅公園的面貌。（AP）

根據官方計劃，到訪的旅客都必須經過嚴密的定期檢測，以5個人為單位隔離及需佩戴追蹤設備。他們可以與當地訪客或設施內其他人士會面，但兩者之間會有落地式的安全隔板把他們隔開。此計劃預計從2021年1月起實施。

貿易部長陳振星在15日雖然未有明言是為WEF做準備，但他指希望新加坡的經驗能成為他國的借鏡。由於有嚴密的監控和檢測，相信來自世界各國的商務客可以安全參與會議。若計劃推行成功，未來舉辦類似全球大型論壇會議，都可以參照此模式。

新加坡國立大學商學院的學者Prem Shamdasani表示：「儘管存在感染風險，加上定期檢測的成本昂貴，但WEF還是一個很好的模板，希望此經驗能讓全球借鏡。」