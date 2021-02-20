BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短　專家：超低溫存半年較適合香港

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-20 18:01

美國藥廠輝瑞與德國BioNTech昨日（19日）公布研究報告，指其mRNA 新冠肺炎疫苗可在攝氏-25度至-15度的普通冷凍設備內存放兩周，藥廠向美國食品和藥物管理局（FDA）申請更改儲存規則。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，疫苗在不同溫度可儲存的期限有所不同，在攝氏-80度至-60度的極低溫設備可冷藏6個月，在攝氏-25度至-15度環境可存放兩周。這代表疫苗可運送至缺乏超低溫冷藏設備的國家，但須在兩周內完成接種疫苗。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，復星有能力把疫苗以攝氏-70度的方式運來香港，在港亦有-70度的倉庫，可以把疫苗保存到六個月，若改以攝氏-25度至-15度的方式運到香港，反而疫苗只能保存到兩周，新做法對香港幫助不大，「咁就一定要喺兩個星期內打完疫苗，但兩個星期打10萬劑都好急。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良稱，藥廠提供的資料顯示，疫苗在不同溫度可儲存的期限有所不同，其中在攝氏-80度至-60度的極低溫設備可冷藏6個月，在攝氏-25度至-15度環境可存放兩周；於稀釋前，可存放在攝氏2至8度的標準雪櫃最多5日。資料又提到，疫苗運送時儲存在特製的冷櫃內，倘每5日加入乾冰，最多可暫存30日。何栢良表示，相信供港的疫苗是同款，這代表疫苗可運送至缺乏超低溫冷藏設備的國家，但須在兩周內完成接種所有疫苗，除非當地人員不斷在保溫設備加入乾冰。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。 （資料圖片）

崔俊明表示，攝氏-25度至-15度的冷藏設施類近於家庭式雪櫃，「雪雪糕嗰格，大概就係-20度」。他解釋，若一款疫苗的溫度高於其本來要求的溫度，疫苗中的酵素就可能會破壞疫苗，未知藥廠是否更改了其配方，但相信藥廠已做了試驗，確定疫苗的穩定性。

不過，他認為新做法不適用於香港，因為復星有能力把疫苗以-70度的方式運來香港，在港的分銷商亦有-70度的雪櫃，可以把疫苗保存到6個月。而一般的私家醫生則只有普通雪櫃，即只能保存疫苗於2至8度，也不符新的做法。他直言，新做法對香港幫助不大，「雪喺-25至-15度，就一定要喺兩個星期內打完疫苗，兩個星期打10萬劑都好急。雪喺分銷商個雪櫃，仲可以放耐啲，我哋想要幾多劑佢先運幾多劑出嚟。」他相信，新的做法對於發展中國家較有幫助，因當地或欠缺-70度的雪櫃。

輝瑞表示，相信疫苗保存於攝氏-25度至-15度，將更便利運輸及分發疫苗。現時該藥廠用特製冷櫃，以攝氏-80度至-60度的方式運送疫苗。