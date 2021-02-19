新冠疫苗｜衞生署委員指有6至7成接種率　可放寬社交距離措施

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-19 22:55

本港新冠疫苗接種計劃下周五（26日）展開，首批100萬劑內地科興疫苗今日（19日）傍晚抵港。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日開會，指60歲以上人士可以接種。

委員會主席之一的劉宇隆教授指，現時未知有多少市民接種才可慢慢回復正常生活，但認為接種率需要至少達六至七成，才可考慮放寬社交距離措施。他又指，疫苗接種計劃成功與否是全民責任。

（左起）許樹昌教授、劉宇隆教授及衞生防護中心總監林文健醫生公布長者可接種科興疫苗。（羅君豪攝）

劉宇隆：接種未夠六成 復常「想都唔使想」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，認為接種率需要至少達六至七成，才可考慮放寬社交距離措施，若接種率少過六至七成，放寬措施至接近復常「想都唔使想」。不過，劉宇隆指接近復常為「新常態」，即要做足洗手、到高危地方仍需要配戴口罩等。

他又提到根據合約，未來6個月將有750萬劑疫苗到港，充足供應接種。

許樹昌亦指相信社交距離措施仍要維持一段時間。

指市民可自由選擇「打唔打，打邊隻」

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌相信社交距離措施仍要維持一段時間，包括戴口罩、洗手等，而娛樂場所亦要有所限制；不過他指當社區多人接種，會出現群體保護效應，屆時相關措施可以放寬。

許樹昌於記者會上表示，以色列接種計劃成功，指開始接種幾個月後每日新增個案急跌。

劉宇隆稱以色列與香港社會情況不同，認為要堅守自由選擇的權利，讓市民選擇「打唔打，打邊隻」。他說，BioNTech/復星的疫苗亦將於下周到港，市民亦可選擇接種BioNTech/復星，「你個人意願嚟㗎，我哋建議係要尊重每個人的自由意志，跟個人，有啲人老餅傳統咪揀傳統滅活疫苗，如比較先進，咪揀新嗰隻（BioNTech/復星)，呢啲野講唔清。」

劉宇隆又指，疫苗接種計劃成功與否是全民責任，亦視乎接種速度及覆蓋率，呼籲港人自己判決接種與否，若決定接種應盡快去打。若能成功將接種率提高，希望令社會經濟、活動恢復，小朋友亦可恢復面對面授學。

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