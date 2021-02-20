新冠肺炎｜研究指輝瑞疫苗可普通冷凍　首劑疫苗達85%保護力

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-20 05:38

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech2月19日公布一份研究報告，指它們生產的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗可以在普通冷凍設備內存放，而且接種首劑疫苗後，其產生的保護力高達85%。

有關研究由以色列政府轄下的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）進行，有大約9,000人參與，指參與者接種首劑疫苗後的15至28天內，可以有85%的保護力。而在報告的附件中更顯示，接種首劑疫苗的22至28天內，其保護力更達94%。

其中一名研究人員、謝巴醫療中心的旅行醫學和熱帶疾病中心主任萊舍姆（Eyal Leshem）表示，今次是首宗在真實情況反映首劑疫苗成效的研究。而研究同時發現，接種首劑疫苗後，有徵狀及無徵狀感染率都減少75%。

新冠肺炎：以色列的研究指，接種首劑輝瑞和BioNTech疫苗後15至28天內，保護力達85%。圖為一名民眾2月18日於特拉維夫一間酒吧內接種疫苗。（Reuters）

不過有份撰寫報告、來自同一醫療中心的感染病學主任雷格夫．約哈謝（Gili Regev-Yochay）強調，大部份參與實驗的人都是比較年輕和健康的人，因此實際結果因人而異，而且他們有不少已經接種第二劑疫苗，所以無法證實只接種首劑疫苗的效用可以維持多久。

有關報告已經刊登在醫學期刊《刺針》（Lancet），並已經由同行評審。 謝巴醫療中心副院長阿菲克（Arnon Afek）認為，這次破天荒的研究支持英國政府延遲民眾接種第二劑疫苗的時間。

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輝瑞原本建議兩劑疫苗需相隔三周接種，但英國政府則延長至三個月，令當地加快全民接種計劃，亦一度引起爭議。美國疾病控制和預防中心（CDC）亦將接種期延長至42天，但建議個別人士需按照原定計劃接種。

另外，輝瑞疫苗原本需要在超低溫的環境下冷藏，但公司的數據顯示，疫苗可以儲藏在攝氏零下15至25度的一般冷藏環境。假如獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准更改儲存規則，肯定有助加快分發疫苗到缺乏超低溫冷藏設備的貧窮國家。