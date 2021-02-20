旺角黃店「火鍋撚」非法擴展營業範圍　遭食環署釘牌須停業14日

撰文： 黃金棋 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-20 16:38

食物環境衞生署今日（20日）公布，旺角染布房街「火鍋撚」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被該署署長暫時吊銷牌照14天，由今日起至3月5日須暫停營業。根據「火鍋撚」的Facebook專頁中指，該餐廳因旺角分店內部裝修，今日起至3月5日暫停營業，而中環及西環分店則正常營業。 另外，荃灣青龍頭村食物製造廠「天祥」經營者亦因非法擴展營業範圍，被食環署暫時吊銷牌照14天，由今日至3月5日須暫停營業。

食環署表示，相關餐廳位於旺角染布房街5號閣樓14及15號鋪及地下部分。該署發言人指，有關店鋪經營者因上述違例事項，去年6月及11月兩次被法庭定罪，共罰款6,000元。該署亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。

有關食肆持牌人亦因食物室不潔、沒有保持設備及用具清潔，以及非法擴展營業範圍，去年7月三次被法庭定罪，共罰款6,100元，因而被記下20分，店鋪去年9月被暫時吊銷牌照7天。該署發言人提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

旺角染布房街「火鍋撚」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食環署署長暫時吊銷牌照14天。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，荃灣食物製造廠「天祥」經營者因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食環署暫時吊銷牌照14天，由今日至3月5日須暫停營業。該店位於荃灣青龍頭村2號。

該店因非法擴展營業範圍，去年10月及11月兩次被法庭定罪，共罰款2,800元。食環署亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。另外，該店亦因在露天地方貯存及配製食物，去年7月兩次被法庭定罪，共罰款2,000元，因而被記下15分，店鋪去年11月被暫時吊銷牌照7天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。