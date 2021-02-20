觀塘塞車｜擬准小巴全日行駛觀塘繞道　運輸署：冀減輕觀塘道負荷

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-20 17:35

觀塘塞車問題嚴重，尤其在繁忙時間，觀塘道總是水洩不通。運輸署有意放寬公共小巴全日行走觀塘繞道，以減輕觀塘道的交通負荷，並就方案諮詢觀塘區議會。運輸署提交區會的文件指，現時小巴只可於指定時段，行走部分觀塘繞道支路，為紓緩小巴業界營運壓力，並減輕觀塘道負荷，港府建議放寬小巴24小時使用觀塘繞道，但繞道連接附近3條隧道（即將軍澳隧道、啟德隧道及大老山隧道）的指定路段，則未獲放寬。

觀塘道塞車問題嚴重，運輸署建議讓小巴行駛觀塘繞道。（資料圖片）

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現時除非先獲得運輸署批准，否則小巴不能使用快速公路。運輸署於諮詢文件中指出，開放觀塘繞道，將不會擴展現有公共小巴的服務範圍，大致不會影響現有公共運輸服務。

運輸署亦指出，今次並非全段觀塘繞道，放寬准公共小巴24小時使用，連接將軍澳隧道、啟德隧道及大老山隧道的繞道路段，在今次建議中未被放寬。文件中，未有指明今次放寬計劃，是否只准綠色專線小巴使用，料紅色、綠色兩類小巴都可行走繞道。

觀塘繞道全長約6公里，而車速限制為時速70至80公里，為九龍東唯一一條快速公路。現時小巴只可於每日上午10時至下午3時，及下午8時至凌晨1時，使用觀塘繞道的支路及附近路段。

小巴業界歡迎放寬限制 冀縮短行車時間吸客

藍田惠海小巴商會主席魏初表示，他所屬的小巴線，現時由藍田經鯉魚門道，再經觀塘道到觀塘市中心，路線需經過塞車路段。他指，若運輸署放寬小巴行駛觀塘繞道，小巴就可直接經繞道，於牛頭角地鐵站「兜返轉頭」往觀塘，預計能縮短車程時間約10分鐘，冀幫助吸引更多乘客。他稱，現時小巴業面對港鐵競走，已被搶走不少客源，希望能全日使用繞道，車程時間縮短後吸引更多上班族乘搭。

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