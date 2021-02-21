科興疫苗前日抵港　陳肇始指官員本周初率先打針：早打好過遲打

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-21 10:32

本港新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）已抵港，另一款復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗下星期亦到埗。為鼓勵市民接種疫苗，政府早前已承諾問責官員會帶頭注射。食物及衞生局局長陳肇始今早稱，特首林鄭月娥、一眾司局長本周初便會打針。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

科興疫苗上周五抵港，並送往大昌行葵涌偉倫中心儲存。陳肇始今早在商業電台《政好星期天》指，非常高興疫苗抵港，即將會開放給市民預約打針，星期五（26日）為首日接種，當局為鼓勵市民多接種疫苗，行政長官林鄭月娥及司局長本周初會率先打針，起示範作用。她提到未來一周共有5個接種中心和18間醫院管理局轄下的普通科門診，提供疫苗接種服務，三月中前許多私家醫生亦會提供服務，而下星期BioNTech疫苗亦到港，所以接下來一直會有疫苗供應，希望市民會盡快接種。

「打好過唔打」「早打好過遲打」

早前已有多個本地民意調查指，本港只有30至40%港人願意注射新冠肺炎疫苗。陳肇始亦留意到有市民持觀望態度，強調接種疫苗能夠保護自己，「一定打好過唔打」，「早打好過遲打」，其他國家的市民都踴躍接種，全球新增確診數字雖仍然大幅增加但已有回落趨勢，有專家都認為可能跟疫苗接種有關，越快有群體免疫，對自己、家人及社會的效益越大，亦有助恢復正常及經濟活動，包括出行和通關。

陳肇始強調疫苗「一定打好過唔打、早打好過遲打」。(資料圖片／李澤彤攝)

至於疫苗安全問題，陳肇始表示明白市民有疑慮，現時已有委員會評估打針後的不良情況，一旦證實跟疫苗有關，亦會有保障基金供市民申請，本周五會到立法會財務委員會申請撥款。

陳肇始的網誌亦強調，所有政府批准緊急使用的冠疫苗，都是經專家審核認為安全、有效和有品質保證，接種的效益高於風險，方會由政府接種計劃安排市民接種，市民接種後亦會在場觀察30分鐘。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼