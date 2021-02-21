安心出行│市建局推健康碼2.0　可掃描「安心出行」場地二維碼

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-21 11:49

政府在去年11月推出應用程式「安心出行」。而政府宣布放寬社交距離措施後，亦要求處所負責人必須要求顧客用「安心出行」，或留低聯絡資料。 市建局行政總監韋志成今日（21日）發表網誌，指他們研發的「健康碼」應用程式，至今已改良至2.0版，並可掃描「安心出行」場地二維碼，將有關處所的資料、進出場所的日期與時間，記錄在手機的程式內。 韋志成又指，現時全球多個國家已推出不同的「健康碼」應用程式，以協助檢疫部門識別和追蹤確診人士及其緊密接觸者。他認為，政府、市建局以至業界持份者，應齊心一致，推動抗疫追蹤程式的應用和普及。

政府宣布放寬社交距離措施後，要求處所負責人必須要求顧客用「安心出行」，或留低聯絡資料。（資料圖片/廖雁雄攝）

韋志成表示，他們早前自行研發感染風險提示程式 — 市建局「健康碼」，繼去年10月在啟動旺角山東街／地士道街重建項目時，進行凍結人口調查中應用後，在改良和優化之後，本月中推出加強功能的「健康碼」2.0版本。

可掃瞄「安心出行」場地二維碼

韋志成續指，「健康碼」第一版在去年應用時，政府尚未推出「安心出行」程式。他說，考慮到第一個版本的「健康碼」程式未能準確記錄室內位置的不足，「健康碼」2.0版加入掃瞄「安心出行」場地二維碼的功能，讓同事透過一個應用程式偵測定位，預早編排行程以避免接近或進入疫廈；亦可記錄進出室內場所的資料，提升程式出行記錄的準確度。



此外，在2.0新版本中，程式為每個風險提示紀錄加入「個人備忘功能」，以方便保存每次行程曾接觸的人、到訪目的及活動內容等詳細資料

「健康碼」2.0版新增互動地圖，顯示所有疫廈位置及其200米直徑範圍，協助市建局職員規劃行程。（市建局圖片）

在收地調查中採用「健康碼」2.0版

韋志成說，他們安排約50名負責收地調查工作的職員安裝「健康碼」2.0版。程式將在收地調查前14天開始運作，並配合佩戴連接程式的智能手環，預早提示職員在調查前後，避免進入有病毒感染風險的建築物。

已加強私隱保障措施

他又強調，2.0版已加強私隱保障措施，所有定位紀錄由以往需傳送及儲存在市建局的加密數據資料庫，改為儲存在職員的個人手機內，減低同事對私隱外洩的擔憂。