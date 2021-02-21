旅遊氣泡｜姚思榮料將重啟香港與新加坡旅遊氣泡　較內地通關更早

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-21 11:15

疫苗接種計劃下周展開、特首林鄭月娥及司局長、立法會議員等人明日（22日）率先接種。旅遊界立法會議員姚思榮表示，明日將接種疫苗，估計接種後就算染疫，病況亦較輕微。 至於與內地通關目前未有時間表，姚思榮相信，因內地對疫情防控要求嚴格，故港府與內地商討時，要交出良好成效讓內地方面放心，屆時可與內地討論加強檢測，並讓「安心出行」與內地「健康碼」互認。

料源頭個案「清零」下可重啟

姚思榮在電台節目表示，知悉商務及經濟發展局一直與新加坡，就兩地旅遊氣泡保持聯絡，相信兩地能在無源頭個案「清零」，並維持5宗以下本地個案情況下，重啓旅遊氣泡，相信實施日期或會比與內地通關更早。



姚思榮認為，現時香港與新加坡的疫苗接種未普及，未必要先接種疫苗才能旅遊，但期望當局考慮豁免已接種疫苗人士做病毒檢測，以節省時間。他又指，新加坡旅客屆時或需要在港使用「安心出行」，兩地會繼續積極商討詳細安排。

不過，姚以航空公司為例，批評指政府近日對該航空業人士推出21日檢測安排要求，最後令飛機與酒店業界等花了不少資源，反問針對他們的檢測數字，是否有需要如此嚴格，因為航空人員過去染疫數字不多。

經民聯林健鋒。（資料圖片）

《財政預算案》周三出台，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，社會對預算案焦點是派錢、派糖，但他認為錢有需要針對性地「用得其所」，工商界最期望經貿往來可以恢復。

林健鋒早前受訪時指，認為稅制改革社會可理性討論，但不要先入為主認為「必須加稅」。（資料圖片／羅君豪攝）

林健鋒指預算案開新稅非上策 姚思榮倡推消費劵刺激經濟

財政預算案方面，近日有人提出開徵新稅，但林健鋒認為目前情況仍不明朗，加稅並非上策。他又指新加坡、澳門都靠低稅制吸引投資，加稅不一定會增加收入，亦有機會利個別優勢流走。林建議政府加強發行債劵，讓港人購買。

姚思榮則建議政府考慮派發消費劵，認為上次派錢一萬元有不少人因經濟不景，決定將現金儲起來，故刺激消費不足，反之消費劵能夠令經濟活躍，帶動各行各業。