安心出行│累計下載逾233萬　張建宗：較上周增逾兩倍　令人鼓舞

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-21 10:24

政府於上周四﹙2月18日﹚起逐步有序放寬已維持兩個月的社交距離措施，而市民出入指定處所，或食肆若開設晚市至10時並4人一枱，須應用安心出行程式或記錄顧客資料；政務司司長張建宗在網誌指，全賴市民的支持，截至昨天﹙2月20日﹚晚上，「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過233萬，較上周網誌提及的70萬激增超過兩倍，令人鼓舞。 另外，他又指，每位香港市民都不希望第五波疫情出現，越多市民接種疫苗，就會大大減低疫症在社區爆發的機會，讓香港早日走出疫情陰霾，呼籲市民護己護人，攜手抗疫，積極接種疫苗。

張建宗指，「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過233萬，較上周網誌提及的70萬激增超過兩倍，令人鼓舞。(資料圖片)

張建宗指，在疫情緩和、疫苗抵港之時，市民切勿鬆懈，希望市民進出不同場所時謹記用「安心出行」流動應用程式記錄行程。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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他又指，新冠疫苗接種是抗疫措施的重中之重，在中央政府的全力支持及科興的積極配合下，首批約100萬劑國產科興（Sinovac）疫苗前日﹙2月19日﹚由北京順利運抵香港，令人鼓舞，為廣大市民帶來及時雨，標誌抗疫進入新里程；首批國產疫苗不僅鞏固香港防控疫情的工作，亦有助香港經濟早日復蘇，市民恢復正常生活，以及香港與內地人員恢復正常往來。因此，首批國產疫苗抵港為香港注入一劑強心針。

本周二﹙2月23日﹚開始，選定的五個優先接種組別的市民可預約由本周五﹙2月26日﹚起在五間社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所接種科興(Sinovac)疫苗。另外，德國生產的復必泰﹙BioNTech﹚疫苗的第一批100萬劑預期於本月底前抵港，屆時市民可在24間專門接種復必泰﹙BioNTech﹚疫苗的社區疫苗接種中心進行接種。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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張建宗指，政府已推出「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站 ，一站式向市民發放新冠疫苗的官方和最新資訊，網站連結網上預約系統，方便市民在網上預約接種疫苗的時間和地點；完成預約後，系統會向市民發出手機短訊，提供兩劑疫苗的預約日期時間和接種中心等資料。

在接種疫苗當日的前一天，系統亦會向市民再發出手機短訊提示。市民親臨疫苗接種中心時，醫護人員會透過登記系統以及香港身份證讀卡器記錄市民的身份及詳細疫苗資料，過程簡便快捷。完成接種後，醫護人員會為市民列印一份新冠病毒疫苗接種紀錄，市民亦可透過「智方便」流動應用程式下載「電子針卡」。

市民不希望出現第五波疫情 越多市民接種疫苗可大減社區爆發

他指，每位香港市民都不希望第五波疫情出現。正因如此，越多市民接種疫苗，就會大大減低疫症在社區爆發的機會，讓香港早日走出疫情陰霾，呼籲市民護己護人，攜手抗疫，積極接種疫苗。