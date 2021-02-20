安心出行｜防疫措施放寬　西貢食肆生意增三成　七成客掃碼入場

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-20 21:28

防疫政策放寬，食肆在強制顧客使用安心出行或留下個人資料後，可恢復晚市生意至晚上10點，並擴張至四人一枱。西貢有酒家表示生意隨即提升兩至三成，並對放寬措施表示支持；另外有餐廳表示使用安心出行及登記資料比例為七比三，而選擇登記資料的都是以長者為多。

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防疫措施放寬現轉機 西貢食肆生意增三成 七成客用安心出行

西貢全記海鮮菜館恢復晚市後，生意馬上有所提升，較農曆新年時更多出兩至三成。（歐嘉樂攝）

因應疫情緩和，確診數字亦於最近逐漸下降，政府宣布放寬防疫措施，當中包括允許食肆四人一枱及開放晚市至10點，並須強制顧客使用安心出行或登記個人資料。記者今日（20日）到西貢視察，大部分酒家、餐廳都已恢復至四人一枱，而顧客進入食肆前亦須導從餐廳指示，掃描二維碼或留下個人聯絡資料，才可以進入餐廳用膳。

生意增兩至三成

西貢全記海鮮菜館的古經理表示，原先在防疫政府底下只能做午市，對於海鮮酒家影響非常大，她指出海鮮酒家午市「好難做」，「午市客人食慾冇咁大，晚市開心啲」，晚市的客人落單亦會更豪爽，而恢復晚市後，生意馬上有所提升，較農曆新年時更多出兩至三成；她又表示，雖然餐廳未能坐至爆滿，但都是一個好的開始，希望可漸步放寬並恢復生意，古經理亦表示，有熟客於放寬首日便訂枱準備食晚飯，對此感到十分高興，並支持放寬防疫措施這個決定。

陳經理指加至四人一枱後，生意及氣氛甚至比新年更好，加上近日疫情緩和，多了行山客行完山或行山前光顧，生意有很大改善。（歐嘉樂攝）

對於強制使用安心出行或留下個人資料方面，古經理則表示使用安心出行及登記個人資料的比例大約為七比三，當中七成人選擇使用安心出行，而餘下三成登記個人資料的客人則以長者為主。

氣氛比新年更好

而主要賣點心的西貢旺記生意額亦於近日有所上升，經理陳小姐指出雖然她們不做晚市，但單由一枱兩人加至四人生意都有很大改善，「今年新年兩個人，分兩張枱，叫少咗啲野」，但加至四人一枱後，生意及氣氛甚至比新年更好，加上近日疫情緩和，多了行山客行完山或行山前光顧，生意有很大改善。唯獨為客人登記較為麻煩，但都會儘量協助客人，例如會教老人家下載安心出行的應用程式。

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