新冠肺炎｜港台教育電視中心助理編導確診　兩大樓員工將強制檢測

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-20 18:07

本港今天（20日）新增15宗新冠肺炎確診個案，10宗本地感染中有4宗屬源頭不明個案。昨天初步確診的香港電台教育電視中心一名助理編導已確診，連同早前在電視大廈工作的髮型師，港台共有兩名員工確診，兩大樓員工將須強制檢測。 港台表示，已安排流動檢測站於今天下午2時至8時在廣播大廈的下閘停車場，為員工採樣。

港台表示，教育電視中心一名助理編導，昨晚接獲衞生署初步確診，已送院治理。（資料圖片 / 高仲明攝）

港台表示，因應有教育電視中心員工確診，安排了流動檢測站於今天下午2時至8時設置在廣播大廈的下閘停車場，方便過去14天在港台工作的員工和曾到訪電視大廈超過2小時的人士進行檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨天在疫情記者會上表示，若該名助理編導確診，在電視大廈和教育電視中心的員工，須強制檢測。

該名助理編導主要在教育電視中心地下辦公室工作，最後上班為上周三（10日），5至7日去過電視大廈的化妝間取外景服裝，但和早前在電視大廈的化妝間工作的確診髮型師沒有接觸。助理編導於9至10日並沒有進入電視大廈。由於港台有2宗確診，港台員工須接受強制檢測。

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