確診食肆｜增6間　旺角OPPA燒肉店　屯門王牌冰室、海港酒家上榜

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-20 22:59

本港今日（20日）公布新增15宗新冠肺炎確診個案，10宗本地感染當中，有4宗個案屬源頭不明，包括在葵涌診所工作的私家醫生林嘉揚和一名的士司機。至於和早前個案相關的則有一名報稱有3個住址的22歲恒生大學女學生，以及一名港台教育電視中心的男助理編導。 衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

一名住在觀塘宜安中心的28歲男患者（個案10837）和早前個案相關，他在本月17日開始有病徵，病發前（15日）曾到過旺角OPPA 韓國燒肉店，病發後（18日）去過灣仔海港中心和尖沙咀星光行。

一名居於藍田安田邨安健樓68歲男患者（個案10841）亦是有關連個案，他分別在本月9日和10日到過屯門海麗花園王牌冰室和卓爾居海港酒家。

源頭不明個案方面，一名70歲、已退休的女患者（個案編號：10835）確診。她於本月13日開始咳嗽和發冷，17日求醫，翌日確診。病發後曾於15日到過愉景灣D'Deck 麥當勞。

一名29歲男的士司機（個案編號：10836）確診，為源頭不明個案，他於本月11日開始失去味覺，18日求醫並確診。他的車牌為TR8063，最後上班日期為11日，病發後曾於16日到訪梅窩羅馬餐廳，並在18日去過梅窩鄉事會路35號地下，即津津食店。

至於其他有患者到過的地點，一名22歲恒生大學女學生（個案10840 ）於14日病發後，在18日到過灣仔合和中心。她報稱有3個住址，包括沙田恒大宿舍、油麻地和上水住所。而葵涌和宜商場仁心綜合醫務中心的私家醫生林嘉揚（個案10845）沒有病徵，最後上班為18日，同日曾到葵星中心及和宜商場。

▼過去14日患者住所、行蹤▼

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼