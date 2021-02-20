確診食肆｜增6間　旺角OPPA燒肉店　屯門王牌冰室、海港酒家上榜

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港今日（20日）公布新增15宗新冠肺炎確診個案，10宗本地感染當中，有4宗個案屬源頭不明，包括在葵涌診所工作的私家醫生林嘉揚和一名的士司機。至於和早前個案相關的則有一名報稱有3個住址的22歲恒生大學女學生，以及一名港台教育電視中心的男助理編導。

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

一名住在觀塘宜安中心的28歲男患者（個案10837）和早前個案相關，他在本月17日開始有病徵，病發前（15日）曾到過旺角OPPA 韓國燒肉店，病發後（18日）去過灣仔海港中心和尖沙咀星光行。

一名居於藍田安田邨安健樓68歲男患者（個案10841）亦是有關連個案，他分別在本月9日和10日到過屯門海麗花園王牌冰室和卓爾居海港酒家。

源頭不明個案方面，一名70歲、已退休的女患者（個案編號：10835）確診。她於本月13日開始咳嗽和發冷，17日求醫，翌日確診。病發後曾於15日到過愉景灣D'Deck 麥當勞。

一名29歲男的士司機（個案編號：10836）確診，為源頭不明個案，他於本月11日開始失去味覺，18日求醫並確診。他的車牌為TR8063，最後上班日期為11日，病發後曾於16日到訪梅窩羅馬餐廳，並在18日去過梅窩鄉事會路35號地下，即津津食店。

至於其他有患者到過的地點，一名22歲恒生大學女學生（個案10840 ）於14日病發後，在18日到過灣仔合和中心。她報稱有3個住址，包括沙田恒大宿舍、油麻地和上水住所。而葵涌和宜商場仁心綜合醫務中心的私家醫生林嘉揚（個案10845）沒有病徵，最後上班為18日，同日曾到葵星中心及和宜商場。

▼過去14日患者住所、行蹤▼

+9
+9
+9

▼2月18日年初七起　晚市堂食須使用安心出行▼

+4
+4
+4
安心出行｜防疫措施放寬　西貢食肆生意增三成　七成客掃碼入場
港爸即興買數千元露營用品西貢郊遊　打破兒子打機、阿媽鬧的循環
安心出行｜警方跟進「翻版安心出行」網　資科辦籲市民勿使用
新冠肺炎｜港台教育電視中心助理編導確診　兩大樓員工將強制檢測
新冠肺炎｜單日增15宗確診　22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。