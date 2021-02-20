強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢　另附確診大廈名單

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-20 23:53

本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

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政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員，於六處住所逗留超過兩小時需要作檢測。該六處住所包括葵涌和宜合道33號雍雅軒第一座、秀茂坪曉光街101號秀茂坪南邨秀旺樓、油麻地彌敦道521至523號禮基大廈、香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院、上水智昌路9號上水名都羅馬閣、沙田樂景街2-18號銀禧花園6座。

此外，於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工，亦需要進行強制檢測。

於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工，亦需要進行強制檢測。（資料圖片）

受檢人士需要在2月22日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。若他們在2月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，今日新增的15宗確診個案中，屬無源頭個案的29歲的士司機（個案編號：10836）報稱居住貝澳新圍村，不過該處未被納入強制檢測。而有關連確診個案，一名66歲女患者（個案編號：10838）及一名68歲男患者（個案編號：10841）同樣報稱居於安田邨安健樓 。而一名28歲男患者(個案編號：10837）則報稱居於宜安中心。

而確診的港台24歲助理編導（個案編號：10846）與22歲確診恒生大學女學生（個案編號：10840）同樣報稱居於上水名都羅馬閣；而該名女學生同時報稱居於另外兩個住處，分別為禮基大廈及恒大賽馬會住宿書院善衡康活書院。而銀禧花園6座同樣新增兩名確診者。

沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院被納入強制檢測。（恒大校網圖片）

上水名都羅馬閣新增確診者。（資料圖片）

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