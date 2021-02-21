增20宗確診創農曆新年假後單日新高　紅Van司機、周大福店員染疫

撰文： 陳淑霞 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-21 18:54

本港疫情反彈，今(21日、年初十)新增20宗確診個案，創農曆新年公眾假期後單日新高。19宗本地個案中，有6宗源頭不明，包括一名居於葵聯邨聯欣樓的紅色小巴司機，他主要駕駛來往荃灣至佐敦、觀塘至青山道的日更路線；周大福油麻地及上環分店一名銷售人員亦確診。

西灣河嚴重智障兒童學校明愛樂義學校疫情惡化，今日新增4宗相關個案，染疫者包括學生及替假職員，該職員本月13至15日曾到匡智松嶺學校，兩校約70名教職員及宿生需送往檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明愛樂義學校情況特別，宿生未能戴口罩。

明愛樂義學校增4人染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增20宗確診個案，年齡介乎1至85歲 ，涉及11女及9女，6宗從臨時檢測中心發現。輸入個案方面，今日新增1宗，患者昨從印度到港。

今日新增個案為昨日（20日年初九）錄得的宗數，較年初一至年初八每日8至16宗為多。

在19宗本地個案中，13宗屬關連個案，其中4宗與明愛樂義學校相關，一人是學生家人，另一人則是學生，亦有一名於本月9至12日工作的替假工作人員染疫，該職員隨後曾於大埔匡智松嶺學校工作。張竹君提到，由於明愛樂義屬特殊需要學校，學生難經常戴口罩，倘一人感染，則容易形成傳播鏈，40名員工及21名學生被列作緊密接觸者，需要送往檢疫。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今(21日、年初十)新增20宗確診個案。(李澤彤攝)

紅色小巴司機傳染期仍有工作餘下6宗源頭不明，當中包括一名駕駛來往荃灣、觀塘、青山道及佐敦的紅色小巴司機，他於上周四(18日)發病，一名同事需檢疫，其所駕駛的小巴車牌為MB 4143。張竹君表示，該司機於傳染期仍有工作，與乘客或有錢銀交易接觸，但她認為乘客的感染風險不高，倘乘客擔心，可以留意有否病徵或前往接受檢測。



源頭不明患者亦包括一名保安人員，應公司要求接受檢測證實確診，其最後上班日則是上月3日。此外，一名居於被納入強檢大廈的藍田匯景花園住戶，亦於檢測發現確診，另有2人屬退休人士。

油麻地周大福前日起已暫停營業

今日確診個案中，有一名周大福珠寶店售貨員，發病後仍有上班，近期曾在油麻地、上環兩間分店工作。周大福位於油麻地彌敦道317-321號的分店，現已停業，門外貼出告示，指基於公共衞生及預防考量，該分行由前日（19日）起，暫停營業至另行通知。

關連個案中，其中一名居於葵涌雍雅軒1座的35歲外傭證實確診，她早於本月3日已出現喉嚨痛等病徵，個多星期後、即本月16日，其同住僱主替她遞交檢測瓶，當時外傭結果呈陰性，惟僱主證實確診。該外傭因曾出現病徵，遂一併送入醫院，再抽取樣本後則證實確診。張竹君表示，外傭的病毒量值高達37，代表她病毒量甚少，已患病一段長時間。

與外傭同住雍雅軒1座另外四人都確診，包括兩名各1歲及2歲女嬰、以及一名29歲女子，連同昨日公布確診的和宜合道和宜商場醫務中心工作醫生林嘉揚，一家五口全確診。

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