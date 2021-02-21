強制檢測大廈｜增至少7幢　尚德邨、葵聯邨、上水皇府山上榜

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-21 17:30

本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，累計10,869人染疫。當中19宗為本地個案，有6宗為不明源頭，各居住6幢大廈，分別為藍田匯景花園1座、葵聯邨聯欣樓、北區馬適路皇府山第5座、觀塘翠屏道19號高座翠瀾樓、元朗泰康圍115號及深水埗福華街48號。

有兩名關連患者居將軍澳尚德邨尚信樓及黃大仙慈正邨正怡樓，兩幢樓居民也須強制檢測；撇除剛完成強制檢測的匯景花園1座，其餘新個案患者所居的五幢樓，將也須強制檢測，即合共至少7幢，詳情今晚刊憲公布。

一名患者居住藍田匯景花園1座，大廈於本月17日曾進行強制檢測，從中找出相關患者。

匯景花園剛完成強制檢測 患者源頭不明

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，19宗本地個案中有6宗屬不明源頭個案，其中一名患者居住藍田匯景花園1座，大廈於本月17日曾進行強制檢測，從中找出該名患者。

其餘分別居住葵聯邨聯欣樓、北區馬適路皇府山第5座、觀塘翠屏道19號高座翠瀾樓、元朗泰康圍115號及深水埗福華街48號。

一初步確診陪月居藍田安田邨安健樓

另外今日有十多宗初步陽性個案，其中一名66歲任職陪月的女士，居住藍田安田邨安健樓，大廈曾進行強制檢測；亦有初步陽性患者居住強檢大廈觀塘宜安中心、馬鞍山恆安邨恆海樓及元朗橫台山永樂里，有關大廈在患者確診後，料也須強制檢測。

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