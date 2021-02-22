財政預算案2021｜消息：政府續推廣電動車　惟不放寛稅務優惠

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

為推動電動車普及化，達至2050年碳中和目標，政府將公布本港首份電動車普及化路線圖，涵蓋淘汰傳統電油私家車時間表，並已預告以2030至2040年為框架。有消息指，新一份財政預算案不會放寬現時針對電動車提供的稅務優惠，但會增加投資於充電位等基建，鼓勵更多車主換車時選擇電動車。

政府將公布本港首份電動車普及化路線圖，涵蓋停售傳統私家車時間表。（資料圖片）

上一份財政預算案已預告本港將推出首份電動車普及化路線圖，並推出20億元先導計劃，資助合資格現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，希望計劃可在三年內增加六萬個私家車位基礎設施，加上新樓多已安裝設備，預計三四年後全港四分一的私樓車位已有電動車充電位。據了解，新一份預算案不會放寬現時針對電動車提供的稅務優惠，但會增加投資於興建充電位等。

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新落成大廈須設電動車裝置

香港汽車會會長李耀培形容，以往環境局電動車政策「雷聲大雨點小」，認為要鼓勵更多車主加入，必須加速增加充電設施及相關專用車位，以及有完善方法處理電池回收。他又指，據知政府將要求發展商在新落成大廈必須設有電動車充電裝置，由政府承擔舖電纜費用，發展商提供配套，料會在今年內立法。他稱，隨歐洲車廠逐漸停產燃油車，電動車成大勢所趨，希望政府起帶頭角色，把政府車輛全面轉用電動車，並在政府停車場設電動車專用停車位。

另有業界批評指，部分商場及屋苑停車場即使有充電設施，獲寬免總樓面面積（GFA），但部分充電位並無駁電，亦有不少充電位被汽油私家車佔用。業界曾建議把充電位設於停車場較偏僻位置，形成緩衝免爭執，但局方稱難以規管私人市場，日後在新落成充電站會考慮有關做法。