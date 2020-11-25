施政報告｜環保園建紙漿廠　訂電動車路線圖擬20年內停售燃油車

位於屯門環保園、佔地近兩公頃的廢紙回收再造廠遲遲未動工，早前更傳出撤出消息。特首林鄭月娥今日（25日）在新一份《施政報告》表示，計劃在屯門環保園設立現代化紙漿生產設施，預計將在明年上半年招標，2024年或之前開始運作。

林鄭月娥表示，計劃在屯門環保園招標以設立現代化紙漿生產設施，最新的廢紙回收製漿技術，好處是令用地更具效益、更節省能源和營運成本，而紙漿成品一般不受進口限制，更切合本港情況和更有效地轉廢為材。

至於重返立法會討論的《2018廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，林鄭月娥表示，垃圾收費是推動減廢的「火車頭」，不僅有助驅動企業和公眾實踐減廢回收，而當回收物的質與量得到提升，將有利相關行業的持續發展及創造綠色就業，希望草案能早日獲得通過。

在廚餘方面，環境局會研究為新發展區及房屋項目安裝廚餘絞碎器，善用廚餘及污泥共厭氧消化技術，加快提升本港廚餘處理能力。

林鄭月娥表示，港府會致力爭取於2050年前實現碳中和，將於明年上半年更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。（資料圖片）

明年中制定更進取減碳排放策略和措施

在減碳措施方面，林鄭月娥表示，國家主席習近平較早時在聯合國發言，表明中國會努力爭取在2030年碳排放量達峰值，並於2060年前實現碳中和，而港府亦會致力爭取於2050年前實現碳中和，將於明年上半年更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。

另外，明年第一季亦會制定首份電動車普及化路線圖，及為停售傳統燃油私家車訂定目標。政府消息人士稱，當局會參考倫敦及新加坡，分別計劃在2035年及2040年前停售燃料車的計劃，訂立停售傳統燃油私家車的時間表。

至於如何減碳，她指，會探索不同零碳能源和減碳技術、提高新建和現有建築物的能源效益、推動零碳車輛和綠色運輸，以及興建具規模轉廢為能設施等，亦會發展綠色金融以增加有助減碳的投資，建構低碳和更具氣候變化抵禦力的經濟體系。

創造4,000個環保就業機會

此外，《施政報告》提到要助勞工走出困境，政府會以行業為本開創就業機會，包括在未來投資一系列環保項目，創造4,000個涉及科研、建築和工程、回收及運輸的就業機會。政府消息人士指，環保行業將在未來3年開展相關的招聘，當中涉及20億元助私樓停車場安裝電動車充電設施項目，包括電工、工程師及管理人員等職位。

特首林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。（高仲明攝）

環團促就淘汰燃油車制定清晰時間表

環保團體綠色和平呼籲，政府必須否決可持續發展委員會研究「安全地」使用核電的建議，使用其他更安全方法，例如加快發展可再生能源，改善城市規劃等減排。綠色和平又指，不少地區和國家將於2030至2040年禁售汽油車，香港必須追上國際步伐，促請政府在電動車普及化路線圖中，就淘汰燃油車制定清晰的時間表和行動方案。

至於垃圾徵費條例，綠色和平促政府以實質行動展示減廢配套及落實細則，增加條例獲得通過機會。綠惜地球亦呼籲立法會盡早通過垃圾徵費，加速減廢減排，創造更多且真實的綠色就業機會。