港大許樹源研新技術提升無線充電效能　盼助電動車普及

港府推動電動車多年，礙於充電設施不足難以普及。港大電機及電子工程系講座教授許樹源領導的無線電力傳送研究項目，近日入選研資局主題研究計劃，獲資助2500萬。團隊將研究簡化無線充電的電路設計，提升無線充電的效能，及穩定可再生能源的電力系統供應，加快社會廣泛使用電動車。許樹源指，若新技術研究成功，料可於7至10年後於市場應用，但能否完全推廣，關鍵在於政府與業界如何配合。

由浸大中醫藥學院院長呂愛平統籌、與中大及港大協作的「核酸適配子的分子機理及用於診斷和治」研究獲得最多資助，涉款約4,500萬元。（資料圖片）

首次有浸大統籌項目獲研資局資助

大學教資會轄下的研資局，早前公布第10輪主題研究計劃結果，其中7個涉及醫療、可持續發展、人工智能等的大學學術研究項目獲資助，涉款2.63億元。每個項目為期5年。

當中，由浸大中醫藥學院院長呂愛平統籌、與中大及港大協作的「核酸適配子的分子機理及用於診斷和治」研究獲得最多資助，涉款約4,500萬元，亦是首次有浸大參與的研究項目獲選。

呂愛平指，「核酸適配子」是用於疾病診斷和沿療的一種新型分子，期望藉研究可在短期內會為從事癌症治療和診斷的研究者，提供新的基於「核酸適配子」的研究方法和方向，長遠可幫助癌症病人獲得更早的診斷，和更安全可靠的治療方法。

至於由城大及港大合作的助老智能機械人系統研究，則獲3,900萬。項目將研究運用可穿戴式裝置，主要針對膝關節部位，輔助長者步行及活動。

由城大及港大合作的助老智能機械人系統研究，為可穿戴式的機械裝置，長者穿上後可助步行及活動。 （研究團隊提供）

港大許樹源領導的無線電力傳送研究項目，獲資助2,500萬。（資料圖片）

另外，由港大電機及電子工程系講座教授許樹源統籌、與城大及中大協作的無線電力傳送研究項目，則獲資助2,500萬。團隊研究有兩個目標，包括簡化無線充電的電路設計，採用最高能源效率追蹤技術，提高整個無線充電過程的能源效益約3至5%。

其次，研究項目亦希望改良停車場的大型電動車無線充電系統設計，穩定風與太陽能的可再生能源電力系統供應。許樹源指，研究現階段不會在停車場做試驗，會先在實驗室做系統模型測試，如計算1,000個車位用電量、車與車之間如何配合用電等。他指，若新技術研究成功，料可於7至10年後在市場應用，希望藉此加快電動車普及。但他指，最終能否廣泛應用，關鍵在政府與業界會如何配合、政府有多大程度接納新技術。