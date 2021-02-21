確診食肆大廈｜雍雅軒1座錄5個案　青衣城美登利壽司店曾患者到訪

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 23:02

第四波疫情持續，周日（21日）新增20宗個案，19宗為本地個案，6宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有4間餐廳上榜，包括青衣城「梅丘壽司の美登利總本店」、荃灣「常滿百家菜酒樓」、新中環大廈地下「美華茶餐廳」及海禧華庭「一品燒鵝海鮮酒家」。

根據衞生防護中心資料，今日新增20宗確診個案，年齡介乎1至85歲 ，涉及11女及9男，6宗從臨時檢測中心發現。



在住宅大廈名單方面，再增4名患者（編號：10853、10854 、10859及10868 ）居於葵涌雍雅軒1座，該大廈在過去14日內累計錄得5宗個案。衞生防護中心今日指，5宗個案包括外傭及同住的一家四口。另外，今日新增2名患者，居於九龍塘根德閣5座，皆為有關連個案。

雍雅軒1座在14日內，錄得5宗個案。（資料圖片／譚貴鴻攝）

至於6宗無源頭個案，分別居於葵涌葵聯邨聯欣樓、上水皇府山5座、觀塘翠屏（北）邨翠楠樓高座、元朗錦田泰康圍、藍田匯景花園1座及深水埗福華街48號。

在患者行蹤方面，新增4間食肆上榜，包括大鴻輝（荃灣）中心「常滿百家菜酒樓」及北區海禧華庭「一品燒鵝海鮮酒家」等。

一名29歲女子（編號：10868），於2月12日病發，於2月18日，曾到訪青衣城「梅丘壽司の美登利總本店」。另外，一名35歲男子（編號：10869），於2月14日病發，曾於2月16日，到訪南都大廈地下；翌日去過北河街市政大廈；2月18日則到過，新中環大廈地下「美華茶餐廳」及元創方。

有患者曾到訪青衣城「梅丘壽司の美登利總本店」，圖中非涉事分店。（網上圖片）

除此之外，衞生署亦更新了曾有確診/疑似個案的車牌名單，今日新增個案包括一名紅色小巴司機（編號：10856），其車牌為NB4143，傳染期內駕車的日期為2月16日至2月18日。他亦是居於葵聯邨的無源頭個案。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

+ 9 + 9 + 9

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼