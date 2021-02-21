復課│小學盼復面授等6日未齊檢測結果　求助無門：家長盼復課復工

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-21 18:23

農曆新年假尾聲，不少學校將於明天（22日）復課，雖然局方已放寬至三分之一學生可返校，但教育局早前亦曾建議，學校若全體教職員兩周一檢且呈陰性，可全校復面授，至今約200間學校成功申請，一半為補習學校，餘下大多為幼稚園。 然而即使願作檢測亦存在不少困難，其中包括孔教學院大成小學。該校校長袁潘淑嫻指，因校內基層學生較多，不少家長反映希望學生全體復課以便工作，故校方早在農曆年假前向教育局表達有意申請於下周三（24日）全校復課，因此約70名教員亦在本月16日向政府提交口水樣本，未料至今已經6日，只約26人獲檢測結果，即近六成三教員未能持陰性檢測，校方多次向政府查詢仍未獲處理，致校方未能申請全校復課，甚至有機會在獲批上課當天，檢測已逾期。 至於成功申請的全校復課的路德會西門英才中學表示，農曆年假前全員已交樣本檢測，故可趕及明日全校復課，惟明日隨即須進行第二次檢測，以符合要求。 《香港01》已就事件向教育局等多個政府部門查詢，正待回覆。

若學校期望全體學生恢復半天面授課，教員須每14天進行一次新冠病毒檢測，以陰性結果換取全校復課。（資料圖片）

教育局2月5日向全港學校發「全港學校農曆新年假後的上課安排」通告，為學校提供額外選擇，若學校期望全體學生恢復半天面授課，教員須每14天進行一次新冠病毒檢測，以陰性結果換取全校復課。當中列明學校需在目標復課日前最少三個工作天通知教育局，局方一般會在約兩個工作天內發確認通知。通告附有教員可進行檢測的途徑，包括社區檢測中心、普通科門診、郵局及港鐵主要車站會免費派發的檢測樣本包。

孔教學院大成小學期望申請全校復課，惟教員交口水樣本後數天，仍有逾6成人未獲檢測結果。（受訪者提供）

孔教學院大成小學：基層生較多 家教會盼全校復課

孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻表示，該校以基層學生為主，家教會反映不少家長期望盡快復工，故希望學校可安排全校復課，考慮到學校約有一半學生屬跨境生，即使全校復課，會返校的學生之間亦有足夠社交距離，所以原定在22日放完農曆新年假後，由小六率先復課，至週三（ 24日）則全校復課。她強調，在農曆年假前已將有意復課的決定告知教育局分區主任。

校方事先派樣本樽 教員初五交回口水 6日後不足四成人獲檢測結果

袁潘淑嫻說，由於政府認可檢測日子有效日只有14天，為方便同事，她在農曆新年假前已領取樣本樽在校派發，並請同事最遲年初五（16日）交回住所附近的收集點。未料至今日（21日），相隔至少6日後，連同工友、教學助理合共約70名教員中，只有約26人接到檢測結果，即該校逾六成人未接到結果。

孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻表示，該校以基層學生為主，家教會反映不少家長期望盡快復工，故希望學校可安排全校復課。（校網影片截圖）

其中未接到檢測結果的包括袁潘淑嫻本人，她稱，曾多次致電教育局及衞生署求助：「我都有交，但未收到檢測結果，職員叫我到同心抗疫網站查詢，但都找不到，至周五他們要求我傳電郵，傳後亦沒有回覆。」



多次求助未獲協助 憂獲批復課前已須再條測

她直言，即使明日（22日）可接獲所有教員的檢測結果並向教育局申請，計及教育局須三個工作天批審及通知家長的時間，最快只能3月1日才可全校復課；但若以2月16日起計算，該校教員檢測，至3月1日檢測結果已逾期。由於事前已告知家長或會全校復課，擔心未及復課將影響家長工作：「家教會提出想全校復課，因為唔少學生係基層家庭，公公婆婆協助唔到上網課，未必個個咁自律上堂、交功課。」

袁潘淑嫻說，理解因餐飲業從業員因恢復晚市、建築地盤工人開工均要陰性檢測結果，或令化驗工作超出負荷，延誤檢測結果出爐，惟她認為，政府制定政策時須有周全考慮，現時學校行政工作加重、教員檢測後卻未能復課，令人無奈：「教育局無統籌，學校唔知點協調，想全校復課都復唔到！」

位於天水圍的路德會西門英才中學是成功申請可於明日（22日）全校復課的學校之一。（資料圖片）

路德會西門英才中學成功申請全校復課 副校：2月10日交樣本



位於天水圍的路德會西門英才中學則是其中一間成功申請可於明日（22日）全校復課的學校之一。該校助理校長陳耀輝表示，該校在1月時已參與先導檢測計劃，參考當時經驗，為免加重老師工作量，在教育局宣布可申請全校復課後，隨即開會，決定由學校統一在2月8日領取樣本瓶，並在2月9日至10日交回學校，學校派員在2月10日下午統一交回防護中心的收集處，其後教員則在2月11日至12日接獲陰性結果。學校向教育局申請後，獲批明日復課，由於14天有效日由2月9日起計，故明日教員將再接受檢測。

《香港01》已就事件向教育局及多個相關政府部門查詢，正待回覆。而教育局局長楊潤雄今早（21日）出席電台節目時透露，為方便老師檢測，正與衛生防護中心研究，由學校職員到教育局辦事處統一領取樣本瓶，回校分發，有關細節將盡快公布。