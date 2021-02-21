復課｜老師兩周一檢可全復面授　楊潤雄指正研助校統一領取樣本瓶

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-21 10:42

學校農曆新年假期完結，明天（22日）開始最多可安排三分一學生回校上課，學校如希望全面授課，教職員則需要每兩周做一次病毒檢測。為方便老師檢測，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。

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有200多間學校已向教局申請全校復面授



面授課堂對學生學習非常重要，學校明日開始可以由現時最多六分一學生回校上半日課，增加至三分一人，而要全面學生都回校，學校就要向教育局申請，並安排教職員每兩星期做一次檢測。楊潤雄今早在商業電台《政好星期天》再次提及，有200多間學校已向當局申請，一半為補習學校，一半為幼稚園，只有少部分為中小學。

他又提到，本港現時已有約180個領取深喉唾液樣本瓶的地點，包括地鐵站、郵局等，亦有19間社區檢測中心，老師自行做病毒檢測都方便，而部分學校亦可能安排校工一次過為教職員領取樣本瓶，甚至邀請檢測商到校提供檢測服務，當局亦跟衞生防護中心商討，進一步方便學校檢測，「將樣本瓶放喺教育局咩地方，好多時都嚟拎嘢，例如校工拎文件、表格」，需要再跟學校了解老師檢測意願，因為去年為老師提供的自願檢測，只有40%人參與反應一般，「（今次）拎晒衞生署啲樽無人做都係嘥咗」，而且防護中心工作繁忙需時商討，完備細節後就會公布。

全面復課並非要令學校完全無風險



有聲音指教育局對全面復課的條件，只要求教職員檢測而遺漏數量更多的學生。楊潤雄指全面復課並非要令學校完全無風險，即使做足所有保護措施都會有爆發風險，但因為教職員會接觸多名學生，「可能上四、五班，走來走去，見另一班學生，教職員都係高接觸群組」，但如果個別老師不願意恆常檢測，當局都會尊重，今次做法只是向學校提供多一個選擇。

食物及衞生局局長陳肇始見記者時亦指，雖然現在疫情稍為緩和，但農曆新年有長假期，當局一直觀察疫情有否反彈，而恢復開放處所時，也有機會令疫情有所反彈，要小心處理，社會要保持個人及環境衞生，稍有不安心及風險便應做檢測。

被問到會否強制老師接受檢測，楊潤雄指要根據科學考慮，現時強制檢測通常是指高危的傳播環境，例如院舍員工要緊密接觸體弱長者，早前有六分一學生回校上課時，「學校爆發個案唔多，難以從科學講要求所有老師強制檢測，個別校長覺得幾十個老師都說服唔到佢時，政府面對幾萬個老師，只係將問題擴大咗」，當局會鼓勵教職員做檢測，但未有充分理據強逼他們，期望將來疫苗供應充足後，老師及教職員都可踴躍接種。

楊潤雄認為，現時未有充分理據，強逼老師兩周一檢。(資料圖片／張浩維攝)

教職員或學生若居強制檢測大廈 須持陰性結果才可回校



若教職員及學生所住大廈或其他原因被衞生防護中心發出強制檢測令，楊潤雄指他們要先完成檢測並獲得陰性結果後才可以回校，即將向學校發出指引；文憑試主科考試亦會安排學生原校應試，「老師熟學生，會知道睇到有咩唔正常地方，要通知好多都通知到，散就通知好頭痛」，又稱對老師有信心，不擔心學生認識考場老師會有不公平情況，但為令社會安心，亦會安排其他監考員在場。

通識改革內容正推問卷調查 內容非只「報喜不報憂」

至於通識科改革，楊潤雄期望今年9月在中四便可以開始有關改動，中五、六學生會繼續學習現有課程，現正推出問卷調查，內容都是過程課程的延伸。被問到是否可以談及文革十年、只「報喜不報憂」，他指按事實陳述，「幫我哋學生多角度思考都要根據啲事實」，而中國歷史亦在初中獨立成為必修科，中三課程已經觸及近代歷史，包括改革開放前後，認為知識上不會出現「短板」，亦認為可以加強學生對社會發展、機遇的知識。