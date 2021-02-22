宏廣國際幼稚園全校復課　家長：終有群體生活　校方擬復活節補課

撰文： 鄧穎琳 曾藹豪 最後更新日期： 2021-02-22 14:13

受疫情影響，過去一年斷斷續續停課的幼稚園，若全校教員檢測陰性，終可全校復課。宏廣國際幼稚園是其中一間成功申請全校復課的學校，今日（22日）早上八時許陸續有家長帶小朋友回校。不少家長對子女恢復群體生活感高興。有家長透露，因擔心去年疫情停課太久，故安排兒子重讀，希望本學年可順利完成下學期課程。 校方則表示，明白不少家長擔心子女學習進度，將視乎學生學習差異及進度，安排復活節假時補課。

▼2.22宏廣國際幼稚園全校復課▼

+ 4 + 4 + 4

家長曾太表示，上學年因疫情停了半年課，擔心疫情影響兒子學習進度，故安排兒子重讀K2。（鄧穎琳攝）

家長憂兒子落後特意重讀 盼下學期順利可面授



家長曾太表示，上學年有一半時間都因疫情停課，擔心兒子追趕不到學習進度，故安排本學年重讀K2，「上年下學期開始就停課，希望今年下學期可順利」。被問到學費，她直言，得悉學校早前有經營壓力，考慮到老師盡責，校方有做足防疫措施，她信任學校，不太介意學費：「停課社交會較弱，較怕羞，希望上學後會好轉，令生活正常些。」她又說，兒子上學3小時期間，她可把握時間自由活動，買菜亦輕微一點。

梁太表示，兩歲半兒子正讀N班，相隔4至5個月再上學，笑言面授課感覺比在家網課「抵啲」。（鄧穎琳攝）

梁太：面授課感覺比網課「抵」 家長有時間休息



兩歲半兒子正讀N班的梁太則笑言面授課感覺比在家網課「抵啲」，認為政府提供彈性安排合適：「不是期待他學到什麼學術知識，是希望他可與其他小朋友相處......小朋友留家悶，家長有壓力，上班難照顧，返一小時都可舒緩壓力，老人家照顧都有得休息。」她又說，兒子亦期待復課：「疫情太久，可以返學他很開心。」

帶女兒返學的黃先生說，「終於有得返學好好，希望她開心些」。（鄧穎琳攝）

與女兒束同款髮型開學 父：希望她開心些



帶女兒返學的黃先生亦表示，「終於有得返學好好，希望她開心些」。與爸爸束著同款髮型的黃小朋友則對爸爸幫她扎馬尾感開心：「爸爸扎馬尾，開心！」最期待老師教她畫畫及摺星星。

校長周雯茵指，疫情下相隔數月才上學，不少家長憂慮學生學習進度，故校方早在去年11月，預告會為有需要學生安排補課，今日起老師會留意學生進度，擬復活節假分小組補課，除了學習學術知識，亦會訓練社交技巧及自理能力。