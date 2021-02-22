水上樂園一年開足四季料年吸百萬客　田北辰：門票幾錢先冚到3億

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-22 17:30

立法會經濟事務委員會今日（22日）就海洋公園未來路向開會，商討今年初公布的「重生方案」，建議由政府再提供一筆過16.7億元補貼。在2012年提出的水上樂園即將落成，相信是海洋公園未來主要獲利的設施之一，因此成為會議的討論焦點。 旅遊事務專員黃智祖表示，估計每年水上樂園的總入場人數約110萬人次。實政圓桌立法會議員田北辰在會中多次質疑水上樂園的收益，質疑「點計到100萬？當100萬乘X，門票要幾錢先冚到3億先？你咁樣我搞唔掂喎！」

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海洋公園於上周六（20日），邀請立法會議員盧偉國、謝偉銓、張華峰等人到大樹灣新建的水上樂園視察。劉鳴煒早前表示，水上樂園最快於8月至9月投入服務，若按商經局年初提交的海洋公園重生方案，預計水上樂園開幕後首年可帶來3.45億元的收益，其後9年每年可賺取3.5億元至逾5億元的收益，最快於2024/25年度達至收支平衡。

多位議員明言「最後一次」為海洋公園撥款

不過，海洋公園繼去年申請54億的撥款後，今日再向立法會爭取17億的撥款，以維持公園的日常開支。田北辰在會中多次質疑水上樂園的收益，指政府於2012年已貸款23億元，建設「美輪美奐」的水上樂園，斥公園並非公共設施，若將來不能自負盈虧，不會為單一項目貸款。會上亦有多位議員明言，將「最後一次」為海洋公園撥款。

▼2月18日，海洋公園重新開放情況▼

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水上樂園將全天候一年四季開放

劉鳴偉則回應，水上樂園共有27個景點，與過往的夏水禮不同，將全天候一年四季開放，除了幾個景點因環保、費用等問題不會四季運作，認為能與山上及山下的園區互相配合。同時，因水上樂園的景點豐富，相信旅客會逗留兩天或以上，亦指園內的酒店不足容納旅客，能帶動區內的酒店生意。根據上周立法會議員到海洋公園視察的照片顯示，設施包括大型造浪池、彩虹滑梯等。

旅遊事務專員︰未計折舊每年約3億多元開支

旅遊事務專員黃智祖指，估計未來10年海洋樂園的營運開支，未計折舊每年約3億多元，最高或須約5億多元。他透露，其中以薪金佔大部分，維修費用則為餘下的部分。他亦預期，每年總入場人數約110萬人次，當中100萬人為本地旅客。他亦提醒田北辰指，除了門票收入外，公園亦有餐飲服務、櫃物櫃等服務收入。

但田北辰斥估算過於樂觀，質疑「點計到100萬？當100萬乘X，門票要幾錢先冚到3億先？你咁樣我搞唔掂喎！」他粗略計算指，水上樂園的門票須最少索價300元，才可填補3億元的開支，但海洋公園本來的門票價格為480元，質疑價格難以令人「玩完一次一次又一次」。