海洋公園│劉鳴煒稱收數十查詢做合作夥伴：係實際傾　不止見面

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-18 14:00

港府宣布部份處所可以有限度重新開放後，海洋公園因疫情，去年12月2日需要暫停開放，今日（18日）上午10時重開。海洋公園主席劉鳴煒今早前去視察重新開放的海洋公園，他透露現時已有不少有已與海洋公園合作的夥伴跟他接洽，「每日都收到一兩個查詢」，他稱，現時已經有數十個不同單位提出不同可行方法，強調「係實際咁傾，唔止見面一兩次。」需要待立法會通過撥款才能落實。 另外，他又說，現時公園有1800名員工，仍會作出開源節流的措施，暗示員工仍然需要無薪假，但強調沒有任何裁員計劃，算是向員工「派定心丸」。

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海洋公園主席劉鳴煒今早前去視察重新開放的海洋公園，他透露現時已有不少有已與海洋公園合作的夥伴跟他接洽，說每日收到一至兩個留言、電郵查詢合作可行性，至今收到數十個查詢，期望可以作出合作機會，「當中係有來自香港、內地同埋其他地方嘅，乜嘢可能性都會發生，主要圍繞戶外活動、大自然及教育，表面上絕大部份都有合作空間，「部份更洽談不只一次，但具體合作數字及形式，係認真去傾嘅。」需要待立法會通過撥款才能落實。



對於會否再重推如「深度遊」的體驗活動，他指，疫情期間市民的消閒活動不斷轉變希望將來會推出新的活動，不只戶外或綠色體驗，亦是以前從未做過。

現有1800員工 仍有開源節流措施



他又說，現時公園有1800名員工，仍會作出開源節流的措施，暗示員工仍然需要無薪假，但強調沒有任何裁員計劃，至今只會讓員工自然流失，他又說，立法會支持水上樂園啟用後，將來會聘請數百名員工於新遊樂設施工作，強調「員工只有加，沒有減」，但通過撥款後，要清楚將來的運作模式，才能確定未來方向。