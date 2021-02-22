復課│教育局更新指引　師生若為受檢人士　須持陰性證明方可回校

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-22 17:14

第四波疫情稍緩，學校今日（22日）起，可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可全校恢復半天面授堂。教育局亦更新指引，其中寫明，如教職員或學生，被界定為受檢人士，除了須在限期內進檢測，亦須出示檢測陰性證明後，才能回校工作或上課。

教育局今日更新學校健康指引，如教職員或學生，屬於《規例》下的「受檢人士」，必須按公告於指定日期內，儘快進行檢測，並須在檢測結果為陰性後通知學校，才可回校工作或上學。

教育局更新指引，其中寫明，如教職員或學生，被界定為受檢人士，須出示檢測陰性證明後，才能回校工作或上課。（資料圖片／張浩維攝）

另外，學校亦必須要求有關人士，出示相關証明文件，如手機短訊、檢測結果報告。局方又提醒，如學校發現有人違反《規例》返校，學校應拒絕他們進入校舍，提醒有關人士儘快進行檢測，並通知執法人員。



指引又指，學校可按校本情況及需要，安排「受檢人士」在家工作。如涉及多名教職員未能回校工作，而影響正常運作，學校可在徵得法團校董會/校董會/幼稚園營辦機構的同意後，轉為網上或其他方式學習。但期間學校應保持校舍開放，以照顧有需要回校學生。



除此之外，教育局亦更新了教育課、音樂課及視覺藝術課的相關指引，當中上體育課時，學生要時刻佩戴口罩，保持最少1米社交距離，學校應安排學生進行低強度體能活動。如有學生不能佩戴口罩，應保持社交距離至少1.5米。

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