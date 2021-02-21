教育局2021至2023年度推5個新應用課程　包括流行音樂製作

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 20:24

本港高中選修科目包涵應用學習課程，教育局總課程發展主任（應用學習）黃韻姿今日（21日）於「局中人語」撰文，提到2021至23年度，會有5個新課程，包括流行音樂製作、數碼媒體及電台製作、食品創新與科學，及兩個職業英語課程． 黃韻姿提醒，如現屆中四學生有意於中五修讀2021至23年度的應用學習課程，須於今年2月23日至4月13日，透過學校遞交申請。

黃韻姿表示，應用學習自2010年推出以來，因應學生和社會需要，不時發展新課程，目前共提供超過40個課程。她在文中指，學校課程檢討專責小組及推廣職業專才教育專責小組，於去年分別向教育局提交報告，兩份報告書均肯定應用學習，為有價值高中選修科目，並建議加強推廣，讓大眾進一步了解其價值。

教育局2021至2023年度，會推出五個新應用課程。（資料圖片）

她提到，局方現正推展一系列宣傳活動，包括製作電視和電台宣傳短片，及訪問曾修讀應用學習的學生故事等，消除以為課程只為學業能力稍遜學生而設的誤解。



她又指，局方鼓勵學校安排課程提供機構，到校開辦應用學習課程，學校可因應修讀人數，自行或與其他學校共同邀請課程提供機構到校開設課程；同時容讓學校提早於中四級開始，推行應用學習，及放寬學生修讀應用學習，作為第四個選修科目的資助申請資格。