政府公開可發展棕地圖則　屏山北地盤最大　藍地北圍繞墓地起公屋

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-22 19:05

政府於去年完成「新界棕地使用及作業現況研究」．並敲定八組棕地群可發展公營房屋。規劃署於去年將當中七組棕地群的圖則上載，並於本月將餘下一組圖則公開。根據圖則顯示，於屏山北的棕地群面積最大，18公頃的土地以朗天路為界分為南北兩個地盤，惟南面用地呈不規則形狀；而於屯門藍地北棕地群中有部分範圍為墓地，不會用作發展用途，惟該範圍處於棕地群的正中央，日後發展時或需要圍著墓地建屋。

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去年底只上載7幅土地圖則

政府於去年公布該八幅棕地群，當時只用圓點標示土地位置。至去年年底才上載文件，標示當中七幅棕地群的圖則及確實位置，當時獨欠屏山北的棕地群；規劃署最終於本月中將全部八幅棕地群的圖則公開。

屏山北棕地群。（梁鵬威攝）

屏山北部分用地呈不規則形

根據圖則資料，最大面積的屏山北棕地群以朗天路為界，分為南北兩個地盤，總面積為18公頃，當中一半、即9公頃為棕地。朗天路以北的用地佔地較大；而南面地盤毗鄰白花村，呈不規則形狀，旁邊亦有墓地。除屏山北用地外，屏山南、泥圍、大旗嶺及十八鄉的棕地群亦呈不規則形狀，有部分納入發展範圍的用地土地界線不平整。

部份鄰近棕地不納發展範圍

值得注意的是，藍地北的棕地群中，中間範圍為墓地並表明不會發展，換言之，日後或需要圍著墓地發展公營房屋；而藍地北被列作研究範圍的用地周邊亦有其他棕地，包括與其相隔一條馬路的土地，根據規劃署的棕地報告顯示，該處正作露天貯物及車輛相關作業用途，但沒有被納入研究範圍中。

三組棕地群相鄰

部分用地面積較小，但毗鄰其他棕地群，包括面積7公頃的屯門藍地北、面積5公頃的泥圍及面積8公頃的屏山南棕地群，不過中間有村落相隔。棕地群中部分用地亦涉及綠化帶土地，包括藍地北及屏山北的土地。

▼八組適合發展公營房屋棕地群▼