團結香港基金指八組擬建公營房屋棕地群限制多　倡發展物流樞紐

發展局早前公布敲定八組分別位於元朗、屯門及大埔各處的棕地群，指研究後相信適合發展公營房屋，涉約63公頃土地，當中約36公頃為棕地。 團結香港基金指，八組棕地群發展限制多，包括業權分散、鄰近公路及高架鐵路等，估計只有一半面積能夠用作發展，所需時間亦多於政府目標。他們認為，隨著消費模式轉型，應在港發展四個專用物流樞紐，除有助發展物流業外，亦可解決棕地作業者安置問題。

屏山北棕地群：土地範圍為8幅棕地群中最大。（梁鵬威攝）

發展局早前公布敲定八組分別位於元朗、屯門及大埔各處的棕地群，團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，當中以屏山北選址可建單位量最多，料可提供6600伙；加上交通配套成熟，鄰近西鐵站及輕鐵站。不過上址鄰近高架鐵路，料將縮少發展面積；而棕地業權分散，收地需時。至於發展限制最多的為於沙埔的棕地群，雖然地盤面積大，料同樣可提供6000伙；不過涉及超過800個業權，加上遠離社區，亦沒有交通配套。

鄰近高架鐵路 可發展面積或減半

葉文祺指，八組棕地群各自有不同的發展限制，估計未能如政府目標、即可於工程可行性研究起10年內提供住宅單位，加上部分選址鄰近公路或高架鐵路，需要將樓宇發展向後移，料可發展面積會減半。他認為政府應捨棄零散發展，採用大規模整合土地，改善規劃。

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團結香港基金早前發表報告，建議政府在新界發展四個專用物流樞紐，包括「港珠澳大橋香港口岸人工島」、「龍鼓灘和屯門西地區」、「新界西北地區」和「新界北地區」。葉文祺估計，當中「港珠澳大橋香港口岸人工島」最快可開展，因上址無任何作業者，而政府亦於2015年開展發展研究。基金提出的選址規模大，介乎30公頃至590公頃，葉文祺指政府現行推展新發展區程序上有加快空間，加上上述四個選址可解決安置作業者問題，料可加快發展時間。

零散發展因快得慢 惡化規劃問題

團結香港基金副總幹事兼公共政策研究院院長黃元山指，過往沿用的零散規劃發展，不但未有加快房屋供應，反而令社區交通、規劃問題日益惡化。他認為，透過大規模整合發展，可顧及住宅發展及製造工作機會，同時達到「安居」及「樂業」；此外，他又提到隨著網購興起，本港應把握機會發展物流產業。