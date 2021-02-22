TSA停辦│教育局：鑑於新冠肺炎疫情反覆　停辦2021全港性系統評估

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-22 17:45

新冠肺炎爆發逾一年，教育局今日（22日）表示，鑑於疫情反覆，宣布停辦2021全港性系統評估（TSA），包括所有說話評估及紙筆評估。局方指，期望學校能盡量利用本學年餘下時間，進行面授課堂。

教育局稱，將再次與考評局、香港教育城合作，安排「善用2021年全港性系统評估材料」，學校可透過原有的紙筆評估模式，或學生評估網上資源庫（STAR）平台提供的網上評估模式進行，充分善用考評局已準備及整合的材料，了解疫情下學生的學習情況，及跟進學生支援需要。

教育局今日（22日）表示，鑑於疫情反覆，宣布停辦2021全港性系統評估（TSA）。（資料圖片）

教育局發言人說，目前正偕考評局敲定本年度有關安排細節，讓學校善用2021年全港性系统評估材料回饋教學，而教育局亦能在系統層面，收集數據了解整體學生學習表現。



教育局及考評局將於4月下旬，透過現場實體或網上簡介會，向學校介紹安排及參與詳情。至於香港教育城亦將於3月至4月期間，在STAR平台推出一批新增及優化功能，以配合「善用2021年全港性系统評估材料」安排及簡化行政程序，加強支援學校、教師及同學進行網上評估，詳情將在簡介會中介紹。

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