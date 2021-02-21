新冠疫苗｜港大接種中心推4、5個研究　分析各疫苗及無打針者數據

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-21 15:23

本港疫苗接種計劃即將展開，全港設有29間社區接種中心，香港大學醫學院會營運一間。醫學院院長梁卓偉表示，他都會在港大的中心卒先接種疫苗，中心亦會開展四至五個研究，包括招募接種疫苗及無打針者，留意不同群組之間的發病率、海外未出現的嚴重副作用。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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梁卓偉：我幫得人打，自己打返同一隻

五類優先群組本周五（26日）開始可接種新冠肺炎疫苗，梁卓偉指港大醫學院有份參與疫苗接種計劃，他「第一時間打，係道德責任」，「我幫得人打，自己打返同一隻」，會在醫學院營運的接種中心身先士卒注射疫苗，期望為市民起示範作用。他又作為專責做環球公共衛生學者，接種疫苗責無旁貸，工作上亦要出差過境有需要打針。

疫苗第三期臨床數據仍然有限，梁卓偉舉例18歲以下的兒童及青少年群組都未有疫苗接種數據，實際接種的經驗亦有助了解疫苗效能，港大醫學院會跟其他接種中心開展四至五個研究，招募接種科興疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗及未打針的志願人士，比較群組之間的發病率，並留意香港有無海外未出現的副作用等。

梁卓偉會在港大醫學院營運的疫苗社區接種中心打針。（資料圖片／李澤彤攝）

指不能直接比對科興及BioNTech疫苗有效率

科興疫苗兩針相隔14日接種，有效率為50.66%，拉長至28日打第二劑則可提升至62.3%，BioNTech疫苗就有95%。連日來多名專家都指難以直接將兩隻疫苗的有效率比較，梁卓偉解釋，最嚴謹的科學比較應為「Head- to-head comparison（直接比較）」，在同一個第三期研究，「一隻打科興，一隻打BioNTech，一隻打安慰劑」，但因為疫苗要緊急使用，無法完成有關研究，現時只有「安慰劑對BioNTech，安慰劑對科興」，但仍然大約比較出有效率的高低。

梁卓偉稱兩款疫苗已通過審批，本港接種中心的研究亦不會加入安慰劑組別，否則會不道德，該研究亦非進行第三期臨床研究，是實際打針後的觀察性研究（observational study）。被問到香港較世界衞生組織還要早便通過科興疫苗，他解釋世衞不是負責審批藥物及疫苗，只是世衞今次設立疫苗全球獲取機制 （COVAX），需要決定疫苗是否納入機制以助分發，又稱牛津／阿斯利康疫苗上周才獲世衞通過，但英國及英國兩個月前已開始接種，因此世衞的審批決定無阻疫苗安全性之說法，強調是每個地區自行決定。

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