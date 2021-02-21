新冠疫苗｜梁卓偉推算現嚴重副作用人數極少　抵禦變種病毒欠數據

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-21 13:47

本港疫苗接種計劃如箭在弦，疫苗副作用受廣泛關注。政府疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院院長梁卓偉表示，率先到港的兩隻科興疫苗及復星醫藥BioNTech「復必泰」嚴重副作用的比率，依照藥廠數據，每100萬人分別為1及4.7人，推算700萬港人接種後會，只有單位數字市民出現嚴重副作用。他提醒市民考慮疫苗種類時，除了有效率及副作用，更要審視疫苗抵禦變種病毒的能力。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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梁卓偉倡接種BioNTech宜預留一日休息

科興及BioNTech疫苗已獲食物及衞生局批准緊急使用，科興疫苗本周五（26日）更率先開始接種。疫苗副作用極受矚目，梁卓偉今日出席無綫電視《講清講楚》及之後見記者指，除了分析疫苗第三期臨床數據，亦可留意疫苗在海外接種的資料，截至1月底科興疫苗已為600多萬人注射，BioNTech疫苗為900多萬至1000萬人接種，以每100萬人計，嚴重副作用如面腫、口腫、呼吸困難及休克等，科興及BioNTech疫苗分別有1人及4.7人，跟一般疫苗的比例相若，沒有增加額外的反應。

他認為BioNTech疫苗嚴重副作用略高，「唔係完全唔可以接受，係最紅線數基數，減到最低唔可能零，任何疫苗都唔會。」他解釋比例較高可能該疫苗有聚乙二醇（polyethylene glycol，又稱PEG）添加劑相關，胃藥、抗生素及照大腸使用的瀉藥都含有。

他指BioNTech疫苗接種第二劑後常見微燒、發冷及作感冒徵狀，接種者應預留一日時間休息，不過徵狀出現後12至24小時便會消退。

梁卓偉指，兩隻疫苗嚴重副作用跟一般疫苗比例相若，（資料圖片／李澤彤攝）

對歐洲南非兩病毒株抵禦能力下跌

假設全港700萬人都接種新冠疫苗，他推算會有單位數字的市民有嚴重副作用，因此市民打針後都要觀察15至30分鐘，情況有異便馬上急救或者送到醫院治療，外國情況如是，重點是將數據公開透明。

政府星期二（23日）開始便開放給優先群組預約接種疫苗，接種與否、選擇哪款疫苗，梁卓偉認為市民要考慮自己體質，對藥物敏感歷史特別是有多種藥物反應敏感、哮喘人士等都要先諮詢醫生；評估疫苗有效率及副作用外，亦要留意疫苗對變種病毒的抵禦能力，以主導歐洲的病毒株B117為例，實驗室測試中可見，BioNTech疫苗完全無問題，但對肆虐南非的B1351病毒株，接種者體內抗體水平跌六成，雖然仍然起到保護作用，但原先其有效率達95%的說法就要打折扣；科興疫苗只在外國媒體宣稱對兩種傳染力強的病毒株有效，未有公布數據。

梁卓偉表示，年紀越大人士對疫苗產生免疫反應的能力，較年輕人低，但仍然可以避免感染後病情嚴重甚至死亡；而95%接種科興疫苗的人士中，有效率下限少於30%，未達世界衞生組織標準。他解釋科興疫苗數據未夠多人參與，但相信仍然起到保護作用。

科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

指疫苗需時間產生保護力 籲盡快接種

梁卓偉呼籲市民應按政府建議的群組接種時間打針，切勿因疫情緩和而延遲注射疫苗，否則會出現滯後，因為科興疫苗兩針相隔28日才起作用；BioNTech疫苗隔21日；另一款本港購買的牛津／阿斯利康疫苗則隔3個月，接種第二針後要再等兩星期產生保護力，「第五波第六波嚟到個個先湧嚟打太遲，又可能排長龍未必畀到你」，期望市民接種反應良好，保護自己、家人，多人接種後亦可以放寬部分社交距離措施。

他重提第三波時有近100人感染新冠病毒後離世，當中絕大部分都是院舍長者，「長者死亡率係比後生（高）10倍以上，比流感係10至20倍，（長者係）最需要受保護群組，至於孕婦就按藥廠建議，可繼續接種BioNTech疫苗，但就不能打科興疫苗。」

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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BioNTech疫苗原指要儲存在攝氏負70度溫度，藥廠日前指疫苗可在負25度至負15度的冷凍設，時間約兩周。梁卓偉指香港屬富裕地區，有攝氏負70度的雪櫃，而且電力供應穩定，不會出現美國德克薩斯州大規模停電情況，因此香港會更嚴謹，繼續將疫苗保存在負70度溫度。