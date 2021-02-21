新冠疫苗│注射後發燒應怎辦　邊種情況應求醫　藥劑師學會逐一教

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-21 17:27

新冠疫苗接種計劃本周開始，不少市民擔心會出現副作用。香港藥劑師學會及香港旅遊及疫苗醫學會今日﹙21日﹚召開記者會，當中提到若干可能出現的副作用，較常見的包括發燒、頭痛、注射部位疼痛、疲倦等，部分情況如有需要，可考慮服用撲熱息痛，即止痛退燒藥。學會指，一般副作用未必需求醫，嚴重副作用亦屬罕見，但如持續發高燒、注射位置疼痛加劇、持續口腫臉腫等；甚或副作用令你擔心或持續數天，就應盡早求醫。 學會又稱，雖然出現嚴重不良反應是非常罕見，但建議院舍職員以及長者的同住家人，應為接種疫苗的長者，提供3日觀察期。

藥劑師學會教如何處理注射後副作用。

英國2.3萬宗副作用報告均屬輕微反應

香港疫苗及旅遊醫學會副會長﹙臨床﹚江啟泰表示，在接種疫苗後，身體可能出現輕微反應，包括頭痛、注射部位疼痛、疲倦等，嚴重不良反應屬非常罕見。英國皇家醫學院專家顧問梁家偉表示，英國接種約700萬劑疫苗後，出現近2.3萬宗有關副作用的報告，只佔相當少比率，而且幾乎全數是輕微反應，如手臂酸痛，或出現類似流感的疾病。

江啟泰表示，注射疫苗後，如出現輕微發燒及注射部位紅腫或疼痛，其實毋須過分擔心，可以按照醫生或藥劑師的指引，服食適量的止痛退燒藥（撲熱息痛），或用凍毛巾敷在注射部位大約10分鐘，以​​減輕痛楚。如出現疲倦、噁心等徵狀，只須多休息及飲水，毋須服藥。

口腫臉腫、痕癢紅腫擴至全身應求醫

不過，如有若干情況下，江啟泰認為應盡快求醫，例如48小時持續高燒，即高達攝氏39度或以上；出現嚴重過敏反應，如口腫臉腫；痕癢紅腫擴展至全身等。他續稱，應告知醫生相關症狀，症狀發生時間，疫苗接種時間，以作為診斷參考。

另外，學會亦提供接種疫苗後，有關即時休息的建議，一般人士應留在疫苗接種處所作15分鐘休息；曾對疫苗或注射藥物有任何嚴重程度的即時過敏反應，或有各種原因的嚴重過敏性反應史的人士，則應在處所休息30分鐘；接種科興疫苗的人士，則至少在場休息30分鐘。

學會又表示，雖然出現嚴重不良反應是非常罕見，但建議院舍職員，或同住家人為接種疫苗的長者，提供3日觀察期，如有持續不適應盡快求醫。

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