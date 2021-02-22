運輸署批准新巴城巴10條路線永久削班次　區議員轟無諮詢

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-22 20:17

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，專營巴士公司不時表示載客量下跌，須臨時削減班次。然而，部分臨時車務改動，卻成永久削班，《香港01》翻看新巴及城巴各線的時間表，發現2021年已至少10條路線永久減班，當中有路線於早上繁忙時段，減至20分鐘一班；亦有通宵路線部分時段減至30分鐘一班車。 被削減班次的路線，主要涉及南區、東區、中西區，有當區議員表示，運輸署過往曾指只是臨時減班，現時卻在欠缺諮詢下，直接批准巴士公司減班，認為會影響市民出入，尤其近日疫情已放緩，更多學生上課，批評署方把關不力；並形容署方以疫情下的載客數據批准削班是「打茅波」。

新巴及城巴承認削減部分班次，強調已獲運輸署審批，並解釋載客量自疫情爆發以來出現恆常轉變，在參照第四波疫情前的「新常態」乘客出行模式後，才向署方申請調整班次。《香港01》正向運輸署查詢。

疫情下，各間專營巴士公司均臨時調減部分路線的班次，但隨着疫情放緩，學生回校上課、食肆重開晚市，運輸署早前表示，巴士公司會逐步恢復繁忙時段的正常班次。

然而，新巴及城巴卻獲批永久削減部分路線的班次。《香港01》翻看各路線的時間表，有10條路線永久減班，分別為1P、25A、26、40M、75、85、91、97、N90，以及N171，其中N171為聯營過海路線，其餘全屬港島路線。

▼10條削班的路線▼

+ 8 + 8 + 8

部分班次延至半小時一班

根據最新的時間表，來往深灣及中環的75號線，早上繁忙時段往中環方向的班次，由15分鐘一班，減至20分鐘；1P線取消中環往跑馬地的黃昏班次；40M線由華富往金鐘的班次，在早前8時47分後，全部減為25分鐘一班。至於N90及N171線，有部分班次須30分鐘才一班車。

對於新巴城巴削減班次，南區區議員徐遠華批評，運輸署及巴士公司未曾諮詢區議會，署方只在落實決定後，提早數天通知議員。他表示，在疫情下，理解巴士公司客量大減，明白有須要臨時削減班次，但當時署方只表示屬於臨時，並非現時的永久減班。

南區區議員徐遠華批評，運輸署及巴士公司未曾諮詢區議會。（資料圖片）

區議員：透過削班「陰乾」部分路線

徐遠華表示，過往巴士公司一直有意取消75號線，但該線為黃竹坑往灣仔方向的唯一一條路線。他質疑巴士公司或透過削班，「陰乾」75號線，令更少乘客乘搭，以便日後取消路線。他又舉例指，91號線由鴨脷洲邨出發，途經鴨脷洲附近，據其了解每早都有不少乘客，削班將影響市民出入。

徐遠華認為，疫情下乘客減少實正常情況，假如署方以疫下客量數據為依據削班，其實並不準確，批評為「打茅波」。

中西區交通及運輸委員會主席葉錦龍同樣表示，署方及巴士公司未就削班決定，向區議會諮詢。他表示，隨着疫情放緩，愈來愈多市民外出，尤其更多學生回校上課，現時永久削班必然影響市民生活。

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+ 15 + 15 + 15

新巴城巴：會密切留意客量變化調動巴士資源

新巴城巴回覆表示，載客量自疫情爆發以來出現恆常轉變，在參照第四波疫情前的「新常態」下乘客出行模式後，根據「調整巴士服務水平的指引」，向運輸署申請調整班次服務，以有效運用資源，並經署方審批後才調減班次。

新巴城巴表示，乘客可透過公司網站及應用程式，查閱相關路線的最新班次時間表及乘客通告；公司會密切留意路線的客量變化，並會因應實際情況，調動巴士資源，以滿足客量需求。

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