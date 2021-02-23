疫苗接種｜深水埗郵局現登記人龍　僅一櫃位服務　長者苦等兩小時

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-23 15:09

今日（23日）為新冠疫苗接種，開放網上預約的第一日，有需要市民可於郵局或屋邨辦事處尋找職員協助。今早未到9時，已有數名市民於深水埗元州街郵政局外排隊，郵局開門時人龍多達20人，惟只有一個櫃位提供協助。 記者現場所見，處理每名市民的登記，最長須時約半小時，輪候時間長達2小時，引起部份排隊市民鼓躁，亦有市民放棄排隊；而成功登記市民，最快要到3月3日才能接種疫苗。

▼2月23日，元州街郵政局外現登記接種疫苗人龍▼

本港首批科興新冠肺炎疫苗於今日（23日）起，開放供5個優先組別人士，於網上登記預約接種，當中包括醫療機構人員及參與抗疫工作人員、60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗人士，可獲得接種，最多兩人）、安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工、維持必要公共服務的人員，以及跨境運輸、口岸、港口工作人員。而有需要人士，亦可在郵局或所居住的公共屋邨的辦事處，尋求協助上網預約。

郵局只有一櫃位提供協助 排隊輪候需時

記者於早上到達深水埗元州街郵政局觀察市民登記情況，未到9時，已有數名市民在郵局門外排隊，等候郵局開門，排頭位市民早於8點前便已到場排隊。直至9時半，郵局開門時已有大約20至30人在外排隊，主要以男性長者為主。然而，郵局內只有一部電腦為市民登記，速度頗為緩慢，據職員表示，今日的輪候者最少都需要等待兩小時，才能到櫃位登記，而據記者現場觀察，首兩名登記市民，花上大約半小時才完成登記程序。

輪候時間長令部份排隊市民鼓躁，亦有市民放棄排隊，轉身離去。林先生本打算排隊登記，但由於隊伍前進速度緩慢，所以於中途放棄，「（登記一個人）等咗半個鐘都唔得呀」。對於當局只設網上預約系統，只安排少量地點協助登記，林先生認為安排欠佳，「直頭唔好，太複雜」。他認為，當局應安排更多人協助，並將程式設計得更簡單，讓市民更容易登記。

對疫苗期待已久 提早個半鐘排頭位

年逾70歲，排頭位的市民王伯伯，今早於8時前，便到郵局門外排隊登記。他本來帶同太太的身份證，希望可以一同登記，但到場才發現，必須本人親身到場登記。王伯伯說，本身對疫苗期待已久，所以首日便提早一個半小時到郵局排隊，希望可盡快接種疫苗。他又表示，對疫苗「完全有信心」，並認為「唔得政府唔會推」，所以十分樂意一大清早排隊登記接種。

王伯伯又說，自己近一年都因疫情困於家中，所以希望打完疫苗後，可自由出入，外出購物更放心。而對於特首林鄭月娥昨率先接種疫苗，王伯伯認為，她帶頭接種疫苗是好事，但不論特首接種疫苗與否，自己都對疫苗有信心。

王伯伯又形容，今日郵局協助登記的安排「有啲亂」，但可以接受。他指出，主要原因是因為系統「load唔到」，亦需等太太前來，所以浪費了一點時間。他亦指出，很多預約時段早已滿額，加上只有一個職員提供協助登記服務，需要時間。現時他獲安排在下月4日，跨區到官涌接種疫苗。

▼政府訂購三新冠病毒疫苗▼

望疫情過去可儘快通關

而排第二位的市民陳先生，同樣對接種疫苗期待已久，今早於8時左右，便與妻子到場排隊。他指出，本打算在網上登記，但找不到網頁，所以前來郵局求助。他希望市民接種疫苗後，疫情可盡快緩和，恢復通關，市民可到外地旅遊，例如北上與友人相聚。

而疫苗方面，他對科興疫苗有信心，不太擔心副作用。他認為，只是部分人年紀太大才有不良反應，「正常應該唔驚」。至於等候時間方面，陳先生亦同樣等了大約半小時，他亦指出電腦「load唔到」以及「太慢」。同樣安排於3月3日到官涌接種疫苗，認為需跨區接種較為不方便。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

對疫苗有信心 「疫苗唔成功全世界都冧」

黃先生亦於早上前來尋求協助，「寧願方便啲搵人搞」。他認為「（疫苗）有嘅一定要打......全世界人都打一定有好處」。而對於接種那一隻疫苗他則表示沒有考慮，指越早打越好，「起到保護作用都ok」，而他個人則認為科興疫苗的副作用應該是最低。而接種疫苗後，他最想便是可以「周圍去下，出去食下野」，更認為若然疫苗不成功，「全世界都會冧」。