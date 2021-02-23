新冠疫苗｜預約系統3大重點須留意　教你極速登記打疫苗

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-23 05:56

新冠疫苗接種計劃本周開始，市民已可於網上預約打疫苗。雖然預約系統凌晨啟用時曾出現「網絡塞車」情況，惟其後已逐步恢復正常。 雖然預約系統使用起來不算困難，但仍有3大重點必須注意，只要參照以下所述步驟，即可「極速」登記接種疫苗。

預約要準備三項資料：預約人士的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。如陪同70歲或以上長者一同接種，陪同人士亦需提供上述三項資料。

其中一間社區疫苗接種中心設於香港中央圖書館展覽館，會為預約人士注射科興疫苗克爾來福。（李澤彤攝）

1.必須為優先接種組別

於網上系統開始預約，首先會進入其他資料聲明頁，選「同意」後就可開始登記。登記須填寫身份證明文件號碼，並揀選所屬類別。政府現階段只優先為5類人士接種疫苗，包括60 歲或以上人士(陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）、醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員、安老院／殘疾人士院舍院友及員工、維持必要公共服務的人員、跨境運輸、口岸、港口工作人員。

2.剔選明白有關資料

輸入資料後按下一頁，會跳轉到科興疫苗解說版面，當中有5處須剔選明白有關資料，包括副作用及評估自己是否適合接種，才能到下一程序。之後可揀選是否參加「醫健通」計劃，無論參加與否亦可接種疫苗。

3.接種第二劑不限於首劑後第28日

完成以上步驟後會進入新頁面，此時要輸入姓名、手機號碼，然後揀第一劑接種地點及時間，再揀第二劑接種安排。留意接種第二劑毋須必選第28日，可選之後數日接種，完成後按確定即可。

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

政府共設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。

▼3款疫苗功效、副作用及接種中心名單▼

三間接種中心首日已額滿

截至今日凌晨2時，可供接種科興疫苗的五個社區疫苗接種中心，九龍灣體育館、官涌體育館及源禾路體育館周五（26日）首日接種已額滿，天暉路體育館尚餘傍晚6時後時段；而香港中央圖書館（展覽館）則無法揀選，該頁曾顯示最快今早8時可以接種，未知是否出錯而收起。

醫管局轄下18間普通科門診診所可借接種科興疫苗，部分首數日的名額都已爆滿。首批科興疫苗有100萬劑，可供50萬人接種。

食物及衞生局稱參與疫苗接種計劃的私家醫生，預計可以在3月中旬之前開始為市民接種科興疫苗；而配合緊接於2月尾抵港的復必泰疫苗，更多接種中心將會陸續投入服務。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼