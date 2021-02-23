新冠疫苗｜薛永恒：3萬人預約　忘接種第二針會有短訊專人提醒

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-23 10:30

屬於5個優先群組的市民可以今日(23日)起預約接種新冠疫苗，並最快於周五(26日)接種。創新及科技局局長薛永恒今接受港台《千禧年代》訪問時表示，截至今早7時半至8時正, 有接近3萬人已成功預約接種疫苗。他指，網站開放初期有「成千上萬」預約進入系統，超越系統容量致「塞車」，但至今日約零時40分網站已變回順暢。

創新及科技局局長薛永恒指，截至今早已有3萬人成功預約接種疫苗。（資料圖片）

薛永恒指，網頁於今日凌晨推出首十多分鐘出現擠塞情況，但資科辦一直候命，很快就疏導情況。他指，網頁有「排隊系統」，人多或要等數分鐘，希望市民不要介意，今日會繼續審視情況，預計早上市民開始上班，網頁使用會出現高峰。他認為，系統運作順利，市民非常踴躍。

現時預約接種疫苗時，須同時預約第二針接種時間，被問到能否更改第二針接種時間或地點時，薛永恒指，若未接種第一針，可以取消原來預約後再預約一次，但若已接種首針疫苗，就可以回網站再安排第二針時間，或致電1823，不過兩次接種都須為同一款疫苗。他指，若市民忘了在預定時間接種第二針疫苗，「請唔好介意政府會不斷send短訊」，指過了預約時間後會傳短訊提醒，過了數日仍未補接種會再以短訊提醒，若仍然無出現，就會有專人打手提電話聯絡。

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

接種疫苗後，薛永恒指會有紙本針卡提供予市民，但紙本容易不見或損毀，鼓勵市民以電子科技做好接種紀錄，指5個疫苗接種中心會有外展隊助市民安裝「智方便」，可以作電子針卡紀錄不怕遺漏。他指，針卡料可方便不同經濟活動，但仍要看疫情及疫苗情況再詳細討論。

林鄭月娥昨率領多名司局長，接種科興新冠疫苗，之後向傳媒展示紙本針卡。（李澤彤攝/資料圖片）

現時若要重開晚市堂食，顧客進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料，薛永恒指，現時下載率已達279萬。安心出行在多個香港以外的島國應用程式下載量排名第一，薛永恒指「唔知apple google點安排」，但有97%下載為香港手機。他為香港是國際大都會，不同人會在外地留學及工作後回港有2至3%人士使用海外手機由外地回來「絕不出奇」。

現時仍有多人到店時以手寫形式登記，不使用安心出行，薛永恒相信掃安心出行的人較多，有部份選擇「留紙仔」，指寫紙會減慢政府通知疫情資訊的速度。