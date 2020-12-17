【攝影集】攝影師田進福：香港製造的攝影集　心存盼望會雲開霧散

田進福是本地攝影師，正職做設計，卻曾入圍《國家地理雜誌》舉辦的「2017 年度國家地理旅遊攝影師大賽」，入圍作攝於香港；近日田進福出版個人攝影集《Made in Hong Kong》，也是從香港出發。 （作品由EastPro Photo Gallery提供）

自學攝影 發掘新地點獲滿足

2013年田進福借了朋友的數碼相機去旅行，回來之後便栽進了攝影的世界；「原來菠蘿山這樣美，還看得見日出！」他拿着相機到家附近的山上拍照，發現香港巿區被群山圍繞，山上卻另有天地。他透過互聯網自學攝影，跟其他攝影網友交流，不久之後普通的「打卡位」已滿足不到田進福，他開始自行去發掘新的拍攝地點。「如果有人問、有人跟隨（到新發掘的地點拍攝），即是代表我眼光不錯！」

©田進福，青山腹地。（由EastPro Photo Gallery提供）

熱愛香港風景

「香港的風景當然靚啦！」香港山多平地少，大廈林立，且依山而建；又有山、又有樓的風景，是香港特色，類似景色在外國並不常見。與此同時，山嶺間藏着不少奇石異峰，乍看之下會令人誤認是外國名勝。

田進福形容，出版攝影集或者舉辦個人展覽，幾乎是所有攝影人的夢想，「一個對自己的肯定」。田進福去年已跟出版商討論出版攝影集，但覺得現有的作品仍然未夠，「我一直想拍攝一張青山上的銀河照片，屯門人嘛。」為此便要等一個能見度高、無雲、無懸浮粒子的夜晚，結果到今年才拍到，並正式籌備出版攝影集。

香港製造的攝影集

攝影集最終命名《Made in Hong Kong》，就是香港製造的意思。田進福在香港出生和長成，作品也全部挑選他在香港拍攝的照片，然後再在香港印刷釘裝並且發行。「有香港情懷，有香港本土經濟的支持。」他透露在原本計劃中，攝影集採用35cm x 35cm的尺寸，比現在實物的29.5cm x 29.5cm大一點，原因是書本採用線裝，但在香港沒有機器穿到這麼大的書，要到大陸穿線；結果田進福選擇縮小尺寸，仍堅持每一個工序都在香港進行，「寧願成本貴一點，都要留在香港造。」

©田進福，青馬大橋。（作品由EastPro Photo Gallery提供）

風景中隱含寓意

封面選用一張青馬大橋的照片，橋面伸延進入馬灣海峽上的濃霧中。出版商曾經提議，指這張照片的色彩暗淡，不如換一張較繽紛的代替，但田進福堅持保留它，認為封面照片獨特和背後訊息比單純視覺吸引更重要。

他解釋，香港作為一個國際城巿，依賴機場與世界連接，1997年以前是啓德機場，現在是赤鱲角機場：而通往赤鱲角，則靠一條青馬大橋，青馬大橋就是比喻現今中國主權下的香港。橋上車輛往來，有的衝衝進迷霧，有的自陰霾中走出來，香港人正駛向何方，也許每位觀眾有不同的解讀。

書中照片並排展示，一左一右，一橫一直，「有強烈對比，有兀突的感覺，是刻意的。」香港的郊野自然與城巿緊扣在一起，照片中的香港風景亦然，畫面裏有遊人、有發射站、有屋邨，俱是香港人生活的線索。田進福希望這些線索可反映出現今香港社會的狀態，「當然，如果你對香港不熟識就未必明白」，這是一本給香港人的書。

籲港人心存盼望

田進福說不想逐張照片解話，不過還是揭開了攝影集。他指着第一張照片，是農曆新年燒炮仗的情景，煙霧瀰漫，滿地紅色炮仗碎；又翻到最後一張照片，卻是陽曆1月1日巿民在鹹田灣等待新年日出，偏僻沙灘上擠滿露營帳幕。新年開始，新年結束，這兩張照片除了首尾呼應，也寓意黑夜總有盡頭，「想講給香港人知道，要加油，不要失去盼望。」田進福說。

©田進福，鹹田灣。（作品由EastPro Photo Gallery提供）

田進福亦挑選《Made in Hong Kong》作品，舉行同名攝影展覽，展期為12月19日至明年1月9日。