曾福琴行光榮結業　「香港製造」的最後吶喊？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-26 07:00

成立於1916年，至今經營超過一世紀的曾福琴行在上周三（13日）宣布光榮結業，表示「琴行見證了香江的百年盛衰，現在是時候跟各位道別」。曾福琴行的結業，讓不少市民再次記得原來本港鋼琴也曾經「Made in Hong Kong」，疫情之下再有一家百年老字號倒下，香港製造的名堂在未來應該如何復興，也值得社會深思。

根據曾福琴行資料，琴行創辦人曾福先生於1883年廣東清遠縣出生，十九世紀來港後受僱於羅便臣鋼琴公司，後輾轉遠赴英、美、法、德學習造琴技術，並於1915年獲取美國密西根鋼琴調音學院文憑後，於1916年正式返港，在灣仔摩利臣山道開設首間曾福琴行，提供鋼琴調音、維修服務，及後琴行更自行生產摩利臣（Morrison）牌子鋼琴，外銷至英國、東南亞、澳洲及新西蘭等地。

曾福琴行的歷史地位，不止在於其北角開設的廠房使琴行街因而得名。它們有份製造的摩利臣鋼琴，也在中西文化交流之際間接擔當起橋樑角色。據廣州市資料所載，1950年代間的廣州鋼琴廠便曾以香港摩利臣鋼琴為藍本，製作出第一台「珠江牌鋼琴」。香港過去在中西文化交流史上的重要地位，透過一部鋼琴更可見一斑。

曾福琴行光榮結業，它過去的發展步伐也無疑是香港經濟的照寫。（曾福琴行官網圖片）

復興「香港製造」 發展本地產業

香港過去原來有過「香港製造」的鋼琴，在曾福琴行宣布結業之際，也勾起不少港人回憶。曾福琴行光榮結業，它過去的發展步伐也無疑是香港經濟的照寫，曾福琴行在50、60年代間增售其他種類的西洋樂器、各類電子樂器，同時開始經營音響器材業務，承接着同期西方音樂文化的進入。

不過隨着亞洲的樂器製造技術進步，香港的鋼琴製造業在70年代亦逐漸失去其領導地位。據1976年的報章報導，當時南韓、台灣、菲律賓等國家不斷推出平價鋼琴，本港另一琴行「華聲」已成唯一鋼琴外銷商。及至八十年代曾福琴行停產鋼琴，摩利臣鋼琴的故事也暫告一段落。

疫情之下再有一家百年老字號倒下，香港製造的名堂在未來應該如何復興，也值得社會深思。（資料圖片／曾鳳婷攝）

曾造就一代香港製造的曾福琴行，即將跟隨摩利臣鋼琴一起走進歷史。社會在為「Made in Hong Kong」感嘆同時，它也正是讓社會反思推動本地製造的契機。本港經濟自1960年代由農業經濟過渡至製造業，1990年代製造業又過渡到服務業，如今本港產業明顯過度集中在金融業，不少人只能靠金融市場或物業買賣而致富，經濟動力有限。香港政府在推動青年多元就業、產業多元發展之際，香港應如何重推失色已久的「香港製造」，有待香港政府推出具遠見、具野心的產業政策。