科興疫苗｜醫護院舍人員打針　盼社區接種減感染、放寬家人探訪

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-23 16:04

【科興、BioNTech疫苗預約接種】100萬劑內地科興疫苗率先抵港，疫苗接種中心今日（23日）試業，為200名醫護及安老院舍等人員接種。有醫護及院舍人員都指，接種疫苗可保護自己、長者及病人，亦期望院友接種後可放寬家人探訪。

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到場接受疫苗注射的衞生署高級護士長李家強表示，疫情令社會艱難，希望各人可多走一步，接種疫苗可令社會走出疫情，而自己作為醫護人員，雖本來崗位並非前線工作，但亦可能會調派到檢疫中心，接種疫苗可保護自己、家人、服務對象及社會，個人認為科興疫苗為傳統滅活技術，而另一款復星醫藥/德國藥廠BioNTech復必泰疫苗則為新的技術平台。以他所知，今日有雙位數字的醫護人員到場接種疫苗，其部門上司亦提醒他們疫苗接種屬個人決定，他接種後亦無任何痛楚及不適。

東區醫院婦產科病房經理梁翠瑩指，醫護人員有合適保護裝備，相信經工作感染機會微，但可能會從社區感染，亦指市民接種疫苗後，社區感染率都會下降，越少確診病人便可以減輕醫護工作量，認為科興疫苗保護率足夠。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

基德安老院舍保健員鍾小姐指，自己要為長者送餐餵藥，接種疫苗後可降低傳染給院友風險，以她所知有80%同事即20至30人都會接種疫苗，餘下同事持觀望態度，公司無規定打針者才可上班。她自己選擇打科興疫苗因為副作用少，「可以打就感恩」，而基德院舍院友有待醫生評估後才安排接種疫苗。

她期望院友打針後，可容許家人探訪，「成年未見過會掛住啦，離開家人一段時間都會掛住，成日都想見仔女」。另一院舍員工Amy指，科興疫苗副作用少，亦有相應有效率可保護自己，「特首噚日都打，我哋都響應。」

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼