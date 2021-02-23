新冠疫苗｜拆解接種名額迅速爆滿　政府稱未盡用　正研增加打針量

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-23 16:39

【科興、BioNTech疫苗預約接種】 新冠疫苗接種計劃的預約系統今天（23日）凌晨零時起開放，但近乎所有接種地點在14天內的預約名額都已經爆滿。公務員事務局局長聶德權今早稱，已有超過6萬名市民在網上系統預約，已佔未來兩周名額的八成。 《香港01》以這數據計算，即在14天內大概有7至8萬個名額開放予市民接種，換言之，每天名額不足5500人。聶德權解釋，若運作流程可以加快，相信處理量可以增多。有疫苗接種工作小組成員透露，正研究各種可行方法去增加接種量，包括增加接種間、盡快開展私家醫生接種安排、提前要求科興供應第二批疫苗等。有專家促政府加快接種，令到群體保護效應可以盡快出現。

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市民可於預約系統預約由2月26日起14天內的接種時段，接種地點包括5間接種中心、18間醫管局門診，惟已近乎全數爆滿。聶德權表示，截至今天中午時間，已有超過6萬名市民在網上系統預約，已佔未來兩周名額的八成。他解釋，5間接種中心每間、每天約有2500個名額，但一開始沒有「盡用數字」，如接種流程可以加快、接種時間可以縮短，「咁可以處理個量就可以多啲。」

記者以這數據計算，即在14天內大概有7至8萬個名額開放予市民接種，換言之，每天名額不足5500人。聶德權早前曾指，希望在兩個月內為240萬名優先群組完成接種，但以上述數據推算，在首一個月大概只有14至16萬人可以接種到科興疫苗，兩個月亦僅有30萬人能接種。

2月23日，政府先為部分優先群組接種科興疫苗，包括醫護人員。

醫管局轄下的門診可接種時段少，例如觀塘社區健康中心有部分日子全天只有4個時段可供預約，而周六更只有2個時段可選擇。（政府網站截圖）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若疫苗貨源充足，「愈快做（接種）愈好」，因為可以盡快實現群體保護效應，希望社區傳播可以減少，確診數字下降。他認為，BioNTech疫苗即將到港，另一批接種中心也即將啟用，相信屆時接種速度可以加快，或有望於兩個月內完成優先群組的接種，「可能可以追到條數。」

許樹昌指出，若疫苗貨源充足，「愈快做（接種）愈好」，因為可以盡快實現群體保護效應，希望社區傳播可以減少，確診數字下降。（資料圖片／李澤彤攝）

正向科興了解能否提前第二批疫苗供港

疫苗接種計劃工作小組成員林正財表示，現時研究各種可行方法去增加接種量，包括增加接種中心的接種間，也有與醫院管理局商討增加門診的接種間，惟門診空間有限。他指，政府亦會盡快展開私家醫生接種安排，另亦正向科興了解能否提前第二批疫苗供港，他指科興反應正面，但未確定日期。

他稱，接種中心名額有限，主要問題在於市民接種後，需時觀察反應，「科興要求觀察30分鐘，令到每間中心唔可以大量增加人數。」被問到會否將部份接種中心改為接種科興，他指「有難度」，因為較難要求承辦商提早起動，而且BioNTech疫苗也會在2月底到港，「佢哋都準備要開。」他相信，仍有機會達到在兩個月內為優先群組接種的目標。

記者正向公務員事務局、醫管局查詢會否增加接種名額。

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