科興疫苗｜預約系統出錯允110人提早今日接種　市民：意外之財

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-23 15:04

【科興、BioNTech疫苗預約接種】本港開始新冠肺炎疫苗接種，特區政府班子大部分成員昨日（23日）率先接種內地科興疫苗。疫苗接種計劃本周五式開始，今日原只開放給醫護、機組人員等接種，但系統出錯容許長者提早接種，有市民形容「意外之財」，亦有長者稱自己是中國人要支持國產科興疫苗。公務員事務局局長聶德權到場視察後表示，即使系統出錯，在場人員都容許已預約長者及兩名陪同者接種，約有110人。截至早上11時45分，有6萬人預約打針。

系統出錯令約110名長者今日可率先接種疫苗。(盧翊銘攝)

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

疫苗接種計劃今日開始在網上預約，本周五正式啟動為優先群組打針。中央圖書館接種中心今日「試業」，約200名優先群組人士可獲率先注射疫苗，如：醫護、機場人員、跨境司機及安老院舍等，但不包括60歲或以上的長者，不過系統出錯，長者都可以預約今日接種。

成功打到「意外一針」的70多歲李生夫婦指打針過程順利，到場登記至完成接種都毋須15分鐘，然後休息30分鐘，場內有多名醫務人員協助，會詢問接種者有無長期病患等資料。

李先生對成為首批接種者感興奮，對科興疫苗有信心，亦信任政府引入的疫苗是安全，但其子女都不支持他打針，擔心疫苗副作用，笑言「有咩事都有300萬」（編按：若證實疫苗引致的嚴重異常傷害，40歲或以上傷者及死者分別獲賠250萬元及200萬元；40歲以下傷者最高可獲300萬元）。打針後，李先生說不會多聚會，主要跟兒孫共倫，若澳門對香港開關，亦希望前往，但對美國等歐美地方反感，即使開關後都不會去。

60歲退休人士吳先生亦稱，對疫苗有信心，但他一度誤稱今日接種的疫苗為牛津/阿斯利康疫苗，之後更正為克爾來福疫苗（科興疫苗），他認為科興疫苗有50.66%保護率已算有效，自己有高血壓，接種前都有閱讀疫苗資料，副作用非常少，認為疫情一年已折磨社會，形容「早打早安心」，期望港人未來返回內地、澳門可豁免檢疫。

65歲的胡先生亦指自己是中國人，支持國產疫苗，認為科興疫苗生產技術為滅活疫苗技術，安全性高。他有糖尿病，諮詢醫生後獲同意接種。

而60歲在職的陳先生則因3月底要到英國探親，擔心到埗後感染因此盡早打針，自己的防疫措施嚴謹，打針後都不會過分放鬆，稱能提早打針是「意外之財」。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

聶德權承認系統有誤，提早容許約110名60歲或以上長者到場接種，相信周五計劃正式開始時會更暢順。（盧翊銘攝）

公務員事務局局長聶德權稱，今日運作順暢，但承認系統有少許問題，提早容許60歲或以上人士打針，大約有110名，職員都協助他們及同行者接種，認為大型安排需時磨合，相信周五開打時亦會暢順。

被問到每個接種中心每個時段有幾多名額，聶德權以一個中心有15個接種站計算，一日可以為2500人接種，但開業初期時不會盡用，會分階段增加，服務新一批市民。截至上午11時4分，已有6萬人預約打針，聶德權指人數佔未來兩周名額近八成，仍有少量預約餘額。他指另一隻復星醫藥/德國藥廠BioNTech復必泰疫苗一兩日內到港。

早上10時多，一名70多歲婆婆不熟悉網上預約安排，到場查詢。有職員指中央圖書館疫苗接種中心今日為試業，解釋接種計劃本周五才正式開始，婆婆可到郵局尋求職員協助網上預約，亦要先到家庭醫生諮詢，接種中心不設預約及健康評估服務。婆婆感到安排混亂，不知所措。

位於中央圖書館的疫苗接種中心由衞生署營運，場內設有11至15個注射站提供科興疫苗。