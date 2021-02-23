疫苗接種｜消息：公務員可於辦公時間打針　工會：應安排特定中心

撰文： 袁澍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-23 15:03

今日（23日）為新冠疫苗開放預約接種的第一天，預約系統於凌晨零時起開放，除了長者、醫護人員之外，維持必要公共服務的公務員及政府合約工亦屬優先接種組別。據了解，公務員事務局向各部門發電郵安排，指接種疫苗對抗疫工作非常重要，准許公務員可以在辦公時間接種。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，大部分公務員仍在觀望是否接種疫苗。但他認為准許在辦公時間接種成效有限，建議若能安排在特定的疫苗中心或特定時段，供公務員在非辦公時間接種成效會更好。

▼2月23日，元州街郵政局外現登記接種疫苗人龍▼

主管可要求下屬提交接種紀錄

據《香港01》收到的公務員事務局內部電郵，當中提及接種新冠疫苗可有效預防和控制疫情，有助於恢復正常的經濟和生活。因此，政府各部門可以允許職員在工作時間接種兩劑疫苗。不過，參加者需要事先徵求主管批准，而部門主管可要求職員提供接種記錄。

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

梁籌庭。（資料圖片）

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，自己未收到相關郵件，不過據他了解大部分公務員仍然採取觀望態度。他認為，即使當局願意方便公務員在工作時間打針，但由於會影響部門運作，正如早前政府推出全民檢測時也會對公務員有類似安排，惟最後參與檢測的人數並不多。

他建議，政府可安排指定苗接種中心，又或者提供指定的時段供公務員接種，反而可提升公務員接種疫苗效率。